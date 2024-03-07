“Ekran Bağımlılığı ve 0-6 yaş Okul Öncesi Çocuklarda Davranış Bozuklukları” semineri düzenleniyor

Lapta Anaokulu Müdürlüğü ile Okul Aile Birliği, “Ekran Bağımlılığı ve 0-6 Yaş Okul Öncesi Çocuklarda Davranış Bozuklukları” konulu seminer düzenleniyor.
Girne bölgesi okul öncesi öğretmenlerine ve velilere yönelik seminer, 13 Mart Çarşamba günü 14.00’te Merit Royal Diamond Otel’de yer alacak.
Seminerin konuşmacıları, Prof. Dr. Murat Tezer ve Doç. Dr. Meryem Karaaziz olacak.
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