Küçük 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısı ile mesaj yayımladı

“Türk kadını dünümüzde, bugünümüzde ve yarınımızda daha güçlü olacaktır”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Milletvekili Hasan Küçük, “Kadınlarımız Türk tarihinde her daim etkin rol üstlenmiştir. Yeri geldiğinde anne, eş, yönetici, eğitimci ve mücahide olmuştur” dedi.



Küçük 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Hem Kurtuluş Savaşı’nda, hem de KKTC’nin varoluş mücadelesinde vatanın bağımsızlığı için cesurca cepheden cepheye koşan Türk kadını, cumhuriyetimizin kuruluşundan sonra toplumsal hayatın her alanında yerini almıştır.”

Kadınlarımızın bugün siyaset, ekonomi ve eğitim başta olmak üzere toplum hayatının hemen her alanında bulunduğuna işaret eden Küçük, Cumhuriyet Meclisinde kadın milletvekili sayısının da artması gerektiğini vurguladı.

Küçük mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Sevgiyi, fedakârlığı, üretkenliği ve duyarlılığı temsil eden kadınlarımız, huzurlu ve sağlıklı bir toplumun temel taşlarıdır. Onların, her zaman ailesine ve topluma önemli katkılar sağlaması ve hayatın her alanında etkin bir şekilde yer alması bizleri sevindirmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyor, sağlık ve mutluluklar diliyorum.”