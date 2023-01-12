“Ekosistem tehdit altında”

Ülke tarımının tüm paydaşları YDÜ’deki seminerde buluştu. YDÜ Rektör Vekili Prof. Şanlıdağ, hızla büyüyen dünya nüfusu, artan kentleşme, tarım alanlarının azalması ve iklim değişikliği gibi birçok etkenin, tarım arazilerini ve ekosistemi tehdit ederek insanlar için risk yarattığını vurguladı

Yakın Doğu Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Kıbrıs Türk Ziraat Mühendisleri Odası iş birliğinde düzenlenen seminerle, ülke tarımının tüm paydaşları Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Konferans Salonu’nda buluştu.

Modern ziraat eğitiminin başlamasının 177’inci yıl dönümünde, Yakın Doğu Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Kıbrıs Türk Ziraat Mühendisleri Odası iş birliğinde, Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Konferans Salonu’nda kapsamlı bir seminer düzenlendi.

Hızla büyüyen dünya nüfusu, artan kentleşme, tarım alanlarının ve doğal alanların azalması ve iklim değişikliği gibi birçok etkenin, tarım arazilerini ve ekosistemi tehdit ederek insanlar için risk yarattığını söyleyen Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Gıda ve su arzının güvenliği aynı zamanda sürdürülebilirliği, dünya üzerindeki pek çok ülke için büyük önem taşıyor” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin, odağına sürdürülebilir yeni tarım uygulamalarını alan bir farkındalıkla eğitim verdiğini dile getiren Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Diğer yandan Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde, multidisipliner bir yaklaşımla, DESAM Araştırma Enstitümüz ile Ziraat ve Veteriner Hekimliği fakültelerimiz iş birliği ile ARGE ve tasarım süreçlerini tamamladığımız GDO Analiz Kiti de aynı farkındalığın çok önemli bir ürünü oldu” dedi. Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “GDO Analiz Kiti, gıda tohumları, gıda ürünleri ve yemlerde ülkeye girişi yasak olan GDO’lu ürünlerin tespiti ve denetiminin daha etkili bir şekilde yürütülmesini sağlayacak. Kullanıma hazır hale getirdiğimiz GDO Analiz Kiti’nin bir an önce kullanılmaya başlamasının halk sağlığı ve ülke tarımı için çok önemli bir aşama olacağına inanıyoruz “ ifadelerini kullandı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin, uluslararası derecelendirme kuruluşu olan Times Higher Education ve AD Scientific Index sıralamalarındaki başarısına da değinen Dr. Tamer Şanlıdağ, “Yakın Doğu Üniversitesi, sağlıktan mühendisliğe, tarımdan teknolojiye kadar multidisipliner bir yaklaşımla üzerinde çalıştığı projelerle birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni dünyanın sayılı bilim merkezlerinden birine dönüştürme hedefiyle üretmeye devam edecek” dedi.

Avrupa Birliği Tarım ve Kırsal Kalkınma Danışmanlık Ofisi Yöneticisi Donald Aquilina ise “Üreticilerin devlet tarafından desteklenmesi kadar bilinçli bir tarımsal üretim için eğitim de olmazsa olmazdır. Bizler bu yüzden, üreticilerin eğitimlerini desteklemek amacıyla birçok program yürütüyoruz. Bu projeler kapsamında Tarım Bakanlığı ve Eğitim Bakanlığı’yla ilgili iş birliklerimiz oluyor. Bugüne kadar ise yüzün üzerinde çiftçiye eğitim verdik” dedi.

