Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ünsal, Mağusa’da kadınlara yönelik düzenlediği seminerde “Bazıları evleniyor yıllar geçiyor hala çocuk yok, neden? Kedimiz var! Olur mu ya evlenmenin sebebi çoğalmaktır. Dolayısıyla bir kadın kocasının yatak davetine icabet etmek zorundadır” dedi

Türkiye’den atanan Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ünsal önceki gün Mağusa’da kadınlara yönelik düzenlediği seminerde ‘makbul eşi’ ve görevlerini anlattı, “nikahlanın ve çoğalın” dedi.

Mağusa Polatpaşa Camii’nin konferans salonunda kadınlara “İslam’da Evliliğin Eşlere Tanıdığı Hak ve Yüklediği Sorumluluklar” konulu seminer verildi. Seminere küçük kız çocukları da katıldı.

Prof. Dr. Ahmet Ünsal’ın skandal yaratan konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

“Bir kızın dengi çıkınca bekletmeden hemen evlendirmek gerekir.

Dinimiz nikahlanın sayınız artsın, çoğalın der. Muhammed’in ümmeti kalabalık olsun, onun için evlenin der.

Bazıları evleniyor yıllar geçiyor hala çocuk yok, neden? Kedimiz var! Olur mu ya evlenmenin sebebi çoğalmak, üremek. Keyif yapın diye değil.

Evlenen erkek hanımına bakmak zorundadır, bakamayacaksan evlenmeyeceksin.

Hayat müşterektir diyerek çalışmak olmaz. Kadın, erkeklerin yanında çalışıyor, onu bunu yapıyor. Mecbur mu kadın bunlara katlanmaya?

Barınma, giyinme ve sağlık giderlerini karşılamak da erkeklerin görevi. Başörtüsü alacak; 150 bin liraya da var 15 liraya da var. Erkeğin hangisine gücü yetiyorsa onu alacak.

İnsanlar çoğalmak için evlenir. Dolayısıyla bir kadın kocasının yatak davetine icabet etmek zorundadır. İhtiyacı karşılanacak.

Kocasının dışındaki bütün erkeklerden uzak duracak. Zinhar haramdır. İffetini korumak zorunda.

Kocasının malını koruyacak, hainlik etmeden malına sahip çıkacak. Kocası işe gidince ‘anne çamaşırları getir de burada yıkayalım’ demeyecek.

Bir kadın evliliğin 10’uncu yılına kadar ne kadar değişirse o kadar. Bir daha değişmez. En tehlikeli dönem evliliğin ilk yıllarıdır.

Artık evlilikler pahalı, hanımlar çok pahalı. Eskiden dört tane alıyorlardı, bir tanesi olmasa üç tane daha vardı.

Allah evli kulunu bekar kulundan daha çok sever. Allah’ın en sevmediği şey boşanmaktır.”

Öte yandan Ünsal’ın kadınlarla ilgili bu sözlerinin ‘fetva’ olduğu öğrenildi. Ünsal’ın, bütün imamlara bu sözlerin kadınlara anlatılması için talimat verdiği, yapmayanlar için soruşturma yetkisini kullanacağı belirtildi.

