“Ekonomik pakette çevre konularına hiçbir bütçe ayrılmadı”





Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Paralik, Dünya Çevre Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “toplumda ivedi çözüm gerektiren ve elzem olan hiçbir çevresel konunun Meclis’te gündeme alınmadığını, Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan ekonomik pakette çevre konularına hiçbir bütçe ayrılmadığını” belirtti.

Paralik, ülkedeki mevcut çevre uygulamaların değiştirilmesine ihtiyaç olduğuna işaret ederek, bütçelerin ve ekonomik protokollerin yeşillendirilmesi, teşviklendirilecek yeşil yatırımların önceliklendirilerek önünün açılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca Paralik, çevresel hususlar ve riskler gözetilerek kısa, orta ve uzun vadeli planlar yapılması ve bu kapsamda, çevresel seferberlik başlatılması çağrısında da bulundu.

