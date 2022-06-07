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59 bin ton cam atık toplandı

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Tatlısu’da sıfır atık projesi kapsamında toplanan atıklarda 58 bin 900 kg. ağırlığında cam atık toplandı

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59 bin ton cam atık toplandı

 
Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında, bölgede gerçekleştirilen etkinlikler hakkında bilgi verdi.
Orçan, ekim ayında başlattıkları sıfır atık projesi kapsamında, bölge halkının hassasiyetinin en üst seviyelerde olduğunu görmekten mutlu olduklarını ancak elde edilen verilerin, ülkenin çevre konularındaki hassasiyet seviyesinin ne denli düşük olduğunu da görmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.
Tatlısu Belediyesi olarak Ekim ayında başlatmış oldukları sıfır atık projesinde, yüzde 75’lik bir seviyeye geldiklerini de belirten Orçan, bu oranın Türkiye’de yüzde 25-30 seviyelerinde olduğunu, bunun da projede ne denli başarı elde ettiklerini ortaya koyduğunu kaydetti. 
Tatlısu Belediye Başkanı Orçan, sıfır atık projesi kapsamında, toplanan atıklarla ilgili de bilgiler verdi; proje kapsamında, 10 bin 550 kg. karton ve kağıt atık, 8 bin 380 kg. plastik atık toplandığını belirterek, 58 bin 900 kg. ağırlığında ise cam atık toplandığını açıkladı.
“Ülkemiz açısından çok ciddi bir sorun olan cam atıklar aynı zamanda orman ve çöp alanlarındaki yangınların en büyük nedenini teşkil eden cam atıklar, ekim ayından itibaren topladığımız en yüksek seviyelerdeki atıkları teşkil etmektedir” diyen Orçan, cam atıkların Cumhurbaşkanlığı’nın da katkıları ile öğütülerek, bir kısmının parke yapımında bir kısmının ise kaldırım yapımının zeminini oluşturan kum maddesi olarak kullanıldığını belirtti.
 
 
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