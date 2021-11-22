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“Ekonomik paketin hiçbir şartını yerine getiremedik”

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YDP Genel Başkanı Arıklı, Türkiye ile imzalanan ekonomik paketin hiç bir şartını yerine getiremediklerini” belirterek, “Bu yüzden para akışı sağlanamadı” dedi

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“Ekonomik paketin hiçbir şartını yerine getiremedik”
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 Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, “Türkiye ile imzalanan ekonomik paketinin hiçbir şartının yerine getirilememesinden dolayı ülkeye para akışının sağlanamadığını” savundu.
YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, partisinin Mormenekşe’de düzenlediği sohbet toplantısında konuştu. Arıklı, “Türkiye ile imzalanan ekonomik paketin hiç bir şartını yerine getiremediklerini” belirterek, “Bu yüzden para akışı sağlanamadı ve bütçe allak bullak oldu” ifadelerinde bulundu.
Arıklı, YDP’nin de yer aldığı koalisyon hükümetinin istifasına ilişkin olarak, “Mecliste ve komitelerde çoğunluğu olmayan ve bu yüzden icraat yapamayan bir hükümet durumundaydık. Ne Hal Yasası’nı, ne Belediyelere Yetki Yasası’nı, ne de Sanayi Bölgeleri Yasası’nı geçiremedim. İcraat yapamayacağımız bir hükümette yer almamanın anlamı yoktu. MYK’mız hükümetten çekilme kararı alacağı gün Başbakan istifasını sundu ve erken seçimin önü açıldı" dedi.
 
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