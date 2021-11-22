İlk kez 3 bin üzeri mezun

İlk kez KKTC liselerinden mezun olan gençlerimizin sayısı 3 binin üzerine çıktı

Yüksek Öğretim Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bazı rakamlar verdi, önemli tespitlerde bulundu.Öztürkler'in paylaşımı şöyle:KKTC liselerinden mezun gençlerimizin %68.85'i üniversitede okumayı tercih etti...KKTC liselerinden geçen yıl mezun olan 3005 öğrencimizden 2069'u üniversitede okumayı tercih etti. Bu da bize mezun olan gençlerimizin % 68, 85'inin üniversitede okuması anlamına geliyor.Mezun olan gençlerimizden 1629 kişisi KKTC'de, 273'ü TC'de, 167 kişisi de 3. ülkelerdeki üniversitelerde eğitim hayatına devam etme kararı aldı.İlk kez KKTC liselerinden mezun olan gençlerimizin sayısının 3000'in üzerine çıktığına tanıklık ettim. Çağ nüfusunun artışının en belirgin verilerinden bir tanesi...3. Ülkelerdeki üniversitelere 167 öğrenci yerleşti...3. Ülkelerdeki üniversitelere yerleşen öğrenci sayısını incelediğimizde İngiltere'ye yılda yaklaşık 120 öğrenci giderken geçen yıl bu rakam Brexit'in de etkisiyle 59 öğrenci olarak tamamlandı. Özellikle öğrencilerimizin Hollanda'daki üniversitelere yönelişi 50 öğrenci olarak ortaya çıktı. ABD, İtalya, ispanya, Romanya'yı tercih eden öğrencilerimiz de var.Tabii ki her seyden önce öğrencilerimiz kaliteli, nitelikli ve istendik davranışlarını kazanmasına yönelik eğitim almaları büyük temennim.