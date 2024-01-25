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Ekmekte bile hile

İskele’de bir markette yapılan denetimde, 200 gram olması gereken ekmeklerin 175-185 gram çıktığı tespit edildi. Ekmek üreticisine para cezası verildi

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Ekmekte bile hile
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İskele bölgesinde İskele Belediyesi tarafından gramajı eksik ekmek satışı yapıldığı tespit edildi.
 İskele Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada İskele Belediyesi Çevre ve Sağlık Bölümü, ihbar üzerine bir markette yaptığı  denetimde, 200 gram olması gereken ekmeklerin 175-185 gram çıktığı, Gazimağusa’da faaliyet gösteren ilgili ekmek üreticisine para cezası kesildiği kaydedildi.
Çevre ve Sağlık Bölümü’nün ayrıca Çevre Koruma Dairesi ile iş birliğinde, bir inşaatta limitlerin üzerinde ses çıkaran bir jeneratörün kapatılmasını sağlandığı,55 desibeli aşmaması gereken jeneratörün 62 desibel ses çıkardığı belirtildi. İlgili firmaya ceza da kesildi.
Bölüm tarafından yapılan market denetimlerinde de tarihi geçmiş ve saklama koşullarına uygun olmayan 100’e yakın ürün  toplandı.
 
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