banner913
banner932
Kırıkkale-Dilekkaya, Dilekkaya-Gaziköy arası 6 gün trafiğe kapalı olacak
Kırıkkale-Dilekkaya, Dilekkaya-Gaziköy arası 6 gün trafiğe kapalı olacak
3 0
Yakın Doğu Üniversitesi’nde 5 kg, Lefkoşa’da ise 2 kg yağış oldu
Yakın Doğu Üniversitesi’nde 5 kg, Lefkoşa’da ise 2 kg yağış oldu
10 0
 
"Kıbrıs Türkü entrikalarla karşı karşıya"
15 0
Ehliyetlere zam
Ehliyetlere zam
65 0
"Polis Halk Koşusu"nun ikincisi yapıldı
20 0
Yarköy’e, Ergazi ‘Dur’ dedi
Yarköy’e, Ergazi ‘Dur’ dedi
38 0
Halkın Sesi Tarihe Tanıklık Ediyor: 50 Yıl Önce Bugün Ana Sayfamıza Yansıyanlar
Halkın Sesi Tarihe Tanıklık Ediyor: 50 Yıl Önce Bugün Ana Sayfamıza Yansıyanlar
31 0
banner1032
banner1038

Ehliyetlere zam

banner1020

Motorlu araçların kayıt ve ruhsat harçlarıyla sürüş ehliyeti harçları yeniden belirlendi. 2 yıllık ehliyet 1438 TL, 10 yıllık ehliyet 4 bin 879 TL oldu

banner974
Ehliyetlere zam
banner971
Bakanlar Kurulu, "Motorlu Araçlar Kayıt ve Ruhsat Harçları ile Sürüş Ehliyetleri için Ödenecek Harçların Yeniden Belirlenmesi (Değişiklik) Tüzüğü’nü onaylayarak, Resmi Gazete'de yayımladı.
Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Yasası'nın 4 A maddesinin verdiği yetkiyle Bakanlar Kurulu, motorlu araçların kayıt ve ruhsat harçlarını, araç tiplerine ve ağırlıklarına göre yeniden belirledi. Motorlu araç satıcı ruhsatı, motorlu araç muayene belgesi için ödenecek harçlar, motorlu araçların yurt dışı çıkış harçları da yükseltildi.
EHLİYET ÜCRETLERİ
Tüzüğe göre öğrenci sürüş ehliyeti sınavı için 1,435 TL; öğrenci ehliyeti için 1,434.90 TL; motorlu araç sürüş sınavı için 1,970 TL olurken, ehliyetlerin sürelerine göre ücretleri şöyle:
“İki yıllık: 1,434.80 TL; üç yıllık 1,914.70 TL; beş yıllık 2 bin 939.50 TL; on yıllık 4 bin 879 TL.”
Yaş nedeniyle tahditli olarak verilen bir yıllık ehliyet için ödenecek harç 959,90 TL’ye yükselirken geçici sürüş ehliyeti 1,434.90 TL; kaybolan, bozulan, yıpranan veya değiştirilmek istenen sürüş veya öğrenci ehliyeti sureti için ödenecek harç da 700 TL oldu.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.