Gıda fiyatları beş ayda yüzde 24.3 arttı

İstatistik Kurumu’nun hesaplamasına göre 2024’ün 5’inci ayı sonunda gıda enflasyonu yüzde 24.30’a çıktı. Geçtiğimiz Nisan ayında “eksi” gösterilen gıda enflasyonu, Mayıs’ta yüzde 2.41’lik sıçrayışla “artıya” döndü

KKTC İstatistik Kurumu Mayıs ayı gıda fiyatları artışını yüzde 2,41 olarak açıkladı. Bu veri, Haziran 2021-Mayıs 2024 arasındaki 36 aylık sürede “gıda ve alkolsüz içeceklerin” fiyatlarında sadece 2 ay haricinde sürekli artış olduğunu gösteriyor. Resmi verilere göre, gıda fiyatları 3 yıllık periyotta sadece Haziran

2023’te ve Nisan 2024’te geriledi. Tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) ana harcama kalemleri içerisinde yer alan gıdadaki enflasyon Ocak-Mayıs arasında dönemde yüzde 24.30 oranında arttı. Resmi verilere göre, gıda enflasyonunun yıllık artışı yüzde 67.87 oranında; iki yıllık artış oranı ise yüzde 177 oranında hesaplandı.

MUTFAKLAR ALEV İÇİNDE…

Gıda fiyatlarında özellikle Mayıs 2021’den buyana bir türlü durmak bilmeyen

artışları ülkede hem ailelerin geçimini hem de beslenmesini olumsuz yönde etkiliyor. Uzun süre genel enflasyonla birlikte hareket eden gıda enflasyonu nedeniyle vatandaşlar mutfaklarının alev alev yandığını her gün biraz daha çok hissediyor. Ekonomide artık “kriz” boyutuna gelen enflasyonun temel gıdalara erişimi daha da zora soktuğunu belirten vatandaşlar; marketlerde, bakkallarda, manavlarda, kasaplarda fiyatların artık aylık ya da haftalık değil günlük değiştiğini şaşkınlık içinde izliyor.

EKMEK YENİ ZAM KRALI…

İstatistik Kurumu’na göre son bir yıl içinde temel gıda maddelerinden ekmeğin

fiyatı yüzde 100; kuzu etinin yüzde 45, dana etinin yüzde 81; hellimin yüzde 60; sütün yüzde 55; yoğurdun yüzde 85; suyun yüzde 74; tavuğun da yüzde 60 oranında arttı. Baharın son ayında sıcakların da artmasıyla birlikte sebze ve meyve fiyatlarında az da

olsa meydana gelen düşüşler, vatandaşı kısmen memnun ederken, diğer mal ve hizmetlerin fiyatlarına gelen zamlar bu durumu gölgeledi. İstatistik Kurumu, Mayıs sonu itibarıyla yıllık genel enflasyonu ise yüzde 95.37 seviyesinde açıkladı.

