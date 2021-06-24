Eğlenceli bir tanışma etkinliği oldu

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi 2021 Yaz Dönemi Programı Oryantasyon Haftası ile yüz yüze başladı



Özay Günsel Çocuk Üniversitesi'nin 6-15 yaş grubu öğrencileri kapsayan yaz dönemi programı yüz yüze başladı. Pandemi nedeniyle uzun süredir okullarından ve arkadaşlarından ayrı kalan öğrenciler programın ilk haftasını oryantasyon ile geçiriyor.

Yaz dönemi eğitim programına başladıkları bu haftayı oryantasyonla geçireceklerini söyleyen Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Meriçli, yüz yüze programın birinci gününde öğrencilerin yaşlarına göre Dünya (6-8 Yaş), Güneş ( 9-11 Yaş), Güneş (12-13 yaş), Evren (14-16 Yaş) gruplarına ayrılarak yeni arkadaşları ve öğretmenleri ile eğlenceli bir tanışma etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yüz yüze programların ikinci gününden itibaren ise öğrenciler, yaz döneminde verilecek eğitimler ve gerçekleştirilecek etkinlikleri tanıdı. Her grup için düzenlenen spor, müzik, dans ve sanat etkinliklerini tanıyorum etkinliklerle çocuklar, ilgi ve yeteneklerini keşfettiler. Öğrenciler spor etkinlikleri kapsamında Yakın Doğu Üniversitesi RA Spor salonunda basketbol, voleybol yeteneklerini sergiledi. Sanat etkinliklerini tanıyorum programı ile de Surlariçi Şehir Müzesinden başlayarak Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde yer alan müzeleri gezdiler. Dans etkinliklerini tanıyorum etkinliğinde ise çeşitli kategorilerde dansları deneyimlediler. Oryantasyon döneminde öğrenciler, yaz boyunca devam edecek etkinlikleri tanımaya devam ediyor.

Her hafta Çarşamba günü, Kıbrıs'ın en temiz sahillerinden birinin kıyısında yer alan Mimoza Otel'de denize girme fırsatı da yakalayacak olan öğrenciler, ilk deniz gezilerini de bu hafta gerçekleştirerek su sporları ve yelken eğitimi almaya başladı.

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Yaz Dönemi eğitim programının amaçlarından biri de çocukların el becerilerini geliştirecek etkinlikler yapmak. Öğrenciler bu amaçla müzik etkinliklerini tanıyorum etkinliğinde, geri dönüşüm malzemelerinden müzik aletleri yaparak, şarkı söyleme, koro, müzik aleti çalma becerilerini geliştirmeye başladılar.

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Meriçli, 21 Haziran’da yüz yüze başlayan yaz döneminin ilk haftasını oryantasyonla geçireceklerini söyledi. Prof. Dr. Meriçli, “İkinci haftadan itibaren ise Bilim, Teknoloji, Mühendislik; Sanat ve Matematik (Steam) etkinliklerini de spor, müzik, dans, sanat etkinlikleri birleştirerek çocukların harika bir yaz dönemi geçirmesini sağlayacağız” dedi. Prof. Dr. Filiz Meriçli, “Çocuklarımız yaz boyunca eğlenerek öğrenecek ve kendilerini geliştirecekler. Bütün bir yıl online eğitimle bilgisayar başında geçen günlerin ardından yaşıtlarıyla sosyalleşmenin, doğanın, denizin tadını çıkaracaklar” ifadelerini kullandı.

