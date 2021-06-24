Harmancı ve İmamoğlu, ortak projeleri görüştü

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, çevrimiçi görüşme gerçekleştirerek, iki şehir arasındaki kardeş ilişkileri ve ortak projeleri değerlendirdi.



LTB’den yapılan açıklamada, iki kardeş şehir olan Lefkoşa ve İstanbul’un belediye başkanlarının, şehirlerinin ortak çalışmalarını değerlendirmek amacıyla online görüşme gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, “LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu görüşmesinde, kardeş şehir protokolünün imzalanmasının ardından iki kurum arasındaki iş birliği çalışmaları ile ortak projelere ilişkin gelinen aşamalar ayrıntılı şekilde değerlendirdi” denildi.



