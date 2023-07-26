“Eğitim Bakanlığı suç işliyor”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Selma Eylem, Eğitim Bakanlığı’nın “dini bilgiler faaliyetleri” adı altında küçük çocuklara pedagojik formasyonu bulunmayan din insanları tarafından dersler verilmesine tepki gösterdi, “Anayasaya ve Milli Eğitim Yasasına aykırı olarak onaylayıp suç işleniyor” dedi.

Eylem, kursları veren kişilerin camilerde imamlık yapan ve pedagojik formasyonu olmayan kişiler olduğunu, ayrıca Bakanlığın denetimini dahi yapmadığı ya da yapamadığı bu faaliyetlerle 18 yaş altı çocukların, dondurmalarla kandırılmasına, beyinlerinin yıkanmasına bizzat olanak sağlandığını söyledi.

Eylem, yazılı açıklamasını şöyle sürdürdü:

“AKP, toplumsal yaşamı dini kurallarla dönüştürme hedefine yönelik sürdürdüğü siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel ve eğitim politikalarını yıllardır ülkemizde de hayata geçirmeye çalışmaktadır. İlahiyat kolejinin açılarak Suudi Arabistan müfredatının verilmesinin sağlanması, vakıf, dernek, tarikatların kurulması, bunlara bağlı yurtların açılması, kuran kursları toplum mühendisliğinin en temel parçasıdır. Sorgulamayan, biat eden, böylelikle kolay yönetilebilen bir toplum yaratma hedefine karşı duran öğretmene ve sendikasına saldıran, öğretmeni itibarsızlaştırıp, örgütünü ortadan kaldırmaya yönelik çalışmaları bu nedenledir.”

