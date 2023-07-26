banner913
banner932
Asgari ücrete yapılan itiraz reddedildi
Asgari ücrete yapılan itiraz reddedildi
21 0
Şampiyon Melekler'in aileleri: Öncelikli beklentimiz anıt mezarların bir an önce yapılması
Şampiyon Melekler'in aileleri: Öncelikli beklentimiz anıt mezarların bir an önce yapılması
13 0
 
YDÜ , 9 alanda dünyanın en iyileri arasında
YDÜ , 9 alanda dünyanın en iyileri arasında
33 0
Öğrencilerin yüzde 40’ı vatandaş değil
Öğrencilerin yüzde 40’ı vatandaş değil
26 0
Alayköy çöplük alanında çıkan yangına ilişkin bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı
Alayköy çöplük alanında çıkan yangına ilişkin bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı
13 0
KTAMS Başkanı Bengihan’dan Diyanet-Sen Başkanı Yıldız’ın sözlerine tepki
KTAMS Başkanı Bengihan’dan Diyanet-Sen Başkanı Yıldız’ın sözlerine tepki
17 0
Gönyeli Alayköy Belediyesi bünyesinde İklim Krizi Adaptasyon Merkezi kuruldu
Gönyeli Alayköy Belediyesi bünyesinde İklim Krizi Adaptasyon Merkezi kuruldu
12 0
banner964

“Eğitim Bakanlığı suç işliyor”

banner476

banner825
“Eğitim Bakanlığı suç işliyor”
Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Selma Eylem, Eğitim Bakanlığı’nın “dini bilgiler faaliyetleri” adı altında küçük çocuklara pedagojik formasyonu bulunmayan din insanları tarafından dersler verilmesine tepki gösterdi, “Anayasaya ve Milli Eğitim Yasasına aykırı olarak onaylayıp suç işleniyor” dedi.
Eylem, kursları veren kişilerin camilerde imamlık yapan ve pedagojik formasyonu olmayan kişiler olduğunu, ayrıca Bakanlığın denetimini dahi yapmadığı ya da yapamadığı bu faaliyetlerle 18 yaş altı çocukların, dondurmalarla kandırılmasına, beyinlerinin yıkanmasına bizzat olanak sağlandığını söyledi.
Eylem, yazılı açıklamasını şöyle sürdürdü:
“AKP, toplumsal yaşamı dini kurallarla dönüştürme hedefine yönelik sürdürdüğü siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel ve eğitim politikalarını yıllardır ülkemizde de hayata geçirmeye çalışmaktadır. İlahiyat kolejinin açılarak Suudi Arabistan müfredatının verilmesinin sağlanması, vakıf, dernek, tarikatların kurulması, bunlara bağlı yurtların açılması, kuran kursları toplum mühendisliğinin en temel parçasıdır. Sorgulamayan, biat eden, böylelikle kolay yönetilebilen bir toplum yaratma hedefine karşı duran öğretmene ve sendikasına saldıran, öğretmeni itibarsızlaştırıp, örgütünü ortadan kaldırmaya yönelik çalışmaları bu nedenledir.”
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.