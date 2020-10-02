Ecza deposundan ilaç alan vatandaşlar büyük riskte

KTAMS Başkanı Bengihan, İlaç ve Eczacılık Dairesi Genel Ecza Deposu’nda çalışan sayısının az olmasından dolayı ilaçların eczacı olmayan kişiler tarafından verildiğine dikkat çekti



Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), İlaç ve Eczacılık Dairesi Genel Ecza Deposunda havalandırma olmaması ve personel eksikliği gerekçesiyle basın açıklaması yaptı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, İlaç ve Eczacılık Dairesi Genel Ecza Deposu önünde basına yaptığı açıklamada, eylem gerekçelerinin çalışma koşullarının sağlık açısından olumsuzluklar içermesi olduğunu kaydetti.

Bengihan, “İsteğimiz çalışanların sağlıklı ortamda hizmet vermesidir” dedi.

Konu ile ilgili taleplerini 14 Ağustos’ta Sağlık Bakanlığına ilettiklerini ancak eksiklikler ve sıkıntılar için adım atılmadığını belirten Bengihan, Depo’daki ilaçlardan çıkan kimyasalların sağlık yönünde ciddi tehlike arz ettiğini vurguladı.

Bengihan “Burada en önemli sorunlardan bir tanesinin binanın havalandırmasının olmamasıdır” dedi.

Personel eksikliğinin bulunduğunu belirten Bengihan, Genel Ecza Deposunda, eczacı kadrosunda çalışanların sayısının 3 olduğunu, bu eksiklikten dolayı eczanelerin ve ilaç üretimi yapılan işyerlerinin denetiminin yapılamadığını da dile getirdi.

Eczacı kadrosundaki çalışan sayısının az olmasından dolayı, Depo’da reçete karşılığı ilaçların eczacı ya da eczacı kalfası kadrosunda olmayan kişiler tarafından verildiğini belirten Bengihan, “Bu buradan ilaç alan vatandaşımızı büyük bir riske atmaktadır” dedi.

Bengihan ayrıca Daire ve Depo’da kanalizasyondan kötü kokular yayıldığını da söyledi.

Elektrik altyapısında da eksiklikler bulunduğunu ifade eden Bengihan, bu eksikliklerden dolayı yeni alınan klimaların çalıştırılamadığını, ve bazı ilaçların soğuk ortamda depolanamadığını belirtti.



