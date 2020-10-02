Meclis’e seçim arası

Meclis yeni yasama yılına dün törenle başladı ancak tüm partilerin ortak önerisiyle çalışmalarına 20 Ekim’e kadar ara verme kararı aldı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 9. Dönem 4. Yasama Yılına dün törensel toplantı ile başladı.Meclis Genel Kurulu, Teberrüken Uluçay başkanlığında toplandı. Törensel nitelikli toplantı ile yeni yasama yılı başlayan Meclis Genel Kurulu, tüm partilerin ortak önerisiyle çalışmalarına 20 Ekim’e kadar ara verme kararı aldı.Dünkü toplantıda içtüzük gereği parti başkanlarına söz verildiğini ancak Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın sağlık sorunları nedeniyle parti başkanlarının konuşma yapmayacağını kaydeden Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Meclis’te temsil edilen tüm partilerin ortak önerisiyle Meclis’in çalışmalarına ara vermesine ilişkin kararı oya sundu.Arıklı, semptomsuz geçirdiği koronavirüs nedeniyle halen karantina otelinde bulunuyor.Meclis Genel Kurulu toplantılarına 20 Ekime kadar ara verilmesine, gelecek birleşimin 20 Ekim Salı yapılmasına ilişkin karar, oy birliğiyle kabul edildi.