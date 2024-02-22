Dursun Oğuz'dan 'kaçak yaşam' itirafı

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, kaçak yaşam konusunda “Öğrenci olarak gelip, öğrencilik bittikten sonra ülkeyi terk etmiyorlar, kimse bu insanların nerede olduğunu da sorgulamıyor ve bu kişiler kaçak şekilde yaşıyor” dedi

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Kıbrıs Postası TV’de programa konuk oldu.

Bakan Oğuz, ülkedeki ‘kaçak yaşam’ konusu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“Kimseyi suçlamak istemem ama öğrenci olarak gelip, öğrencilik bittikten sonra ülkeyi terk etmiyorlar, kimse bu insanların nerede olduğunu da sorgulamıyor ve bu kişiler kaçak şekilde yaşıyor” diyen Oğuz, devletin yasalarının dışına çıkılırsa, gereğinin yapılması gerektiğini kaydetti.

Oğuz, polis teşkilatının gece gündüz çalıştığını ifade ederek, konuyla ilgili tutuklananların bir de yargı süreçleri olduğunu belirtti.

Kasım Şubat aylarında 595 kişinin yurt dışına gönderildiğini, bekleme sürecinde olanların da olduğunu belirten Oğuz, işleyişin prosedüre uygun şekilde olduğunu söyledi.

“Suç işleyenler cezasını çekiyor. Bu ülkeye gelip çalışma hayatına gelip terk etmeyen de var, turist olarak girip çıkmayan da var” diyen Oğuz, E-Vize sisteminin de ileriki dönemlerde hayata geçeceğini belirtti.

Şuanda Türkiye’nin transit vize ile insan aldığını ancak KKTC’ye her transit vizesi olanın alınmadığını kaydetti. Ayrıca Oğuz, muhaceret polisimizin mülakata uymayanları geri yolladığını söyledi.

