Gazimağusa’da Dörter Mağusa Maratonu “Adalet için koşuyoruz” temasıyla yapıldı

Gazimağusa Belediyesi, KKTC Atletizm Federasyonu, Dörter İnşaat ana sponsorluğunda ve iş birliğinde düzenlenen 2’nci Dörter Mağusa Maratonu 6-7 Nisan tarihlerinde yapıldı.

Gazimağusa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, cumartesi günü saat 16.00’da Spor Festivali ile başlayan etkinlik, dün saat 06.00-14.00 arasında maraton ve koşu etkinlikleri ile devam etti.

Mağusa Spor Festivali kapsamında cimnastik, su sporları, Crossfit, yol bisikleti, şov bisikleti, dağ bisikleti gibi spor branşlarının tanıtımı ve şovları da yer aldı.

Ayrıca, yeme içme stantları, Kıbrıs’ a özgü el işleri ve yiyeceklerin tanıtımı, spor malzemelerinin tanıtımlarının yer aldığı etkinlik kapsamında, Retro Çalgıcıları, Erce Güner, Dj Montana, Diamond ve Cumali Cenk sahne aldı.

Dörter Mağusa Maratonu,dün sabah saat 06.45 itibarıyla 42 kilometrelik Cortado Marathon Race koşusu ile başladı. Mağusa Maratonu, 10 kilometrelik Tricon City Race ve 6 kilometrelik Roots Synergy Race ile devam ederken, etkinlik Othello folklor ekibinin halk dansları gösterisi ve 1 kilometrelik Kids Fun Run ile devam etti.

Geliri Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneğine bağışlanacak olan “Adalet için koşuyoruz” temalı halk koşusunun da yer aldığı Dörter Mağusa Maratonu’na siyasiler, bürokratlar ve belediye başkanları da katıldı.

Organizasyonda Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ve Meclis Başkanı Zorlu Töre’nin sırasıyla konuşmalarının ardından 3 kilometrelik koşunun startı verildi.

Sanatçı Haluk Levent’in de destek verip, sahne aldığı Dörter Mağusa Maratonu’na katılanlar halk koşusunda adalet için koşarak, birlik mesajı verdi.

Maraton koşularında dereceye giren koşucular için düzenlenen törenle madalyalarını aldı.

- Karakaya: “İsias ortak davamızdır, tek yürek adalet aramaya devam ediyoruz”

Dörter Mağusa Maratonu’nda konuşma yapan Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya, konuşmasına Şampiyon Melekler’in isimlerini söyleyip, Şampiyon Melekler’in orada, onlarla olduğunu kaydetti.

“Adalet yürüyüşünde hep birlikteyiz.” diyen Karakaya, suçlularıhak ettiği cezayı alana kadar binlerce yüreğin hep birlikte yürüyüp koşmaya ve tek yürek olmaya devam edeceğini vurguladı. Nisan ayında görüşülecek davaya işaret ederek, “Hep birlikte adalete bir kez daha ışık tutuyoruz.” diyen Karakaya, maraton organizasyonuna destek olan herkese yürekten teşekkür ettiğini ifade etti.

- Uluçay: “Birlik ve beraberliğimizi sürdüreceğiz”

Organizasyonda konuşma yapan Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay da, düzenlenen maraton organizasyonu ile şehre bir renk katıldığını ifade etti. Şampiyon Melekler için nisan ayında devam edecek olan adalet arayışına destek olmak için bir araya gelindiğini belirten Başkan Uluçay, Gazimağusa ve Gazimağusalının birlik ve beraberlik içinde olmayı bildiğini, bu olayda da birlik ve beraberliğin sürdürüleceğini kaydetti. Uluçay katılım gösterip destek veren herkese teşekkür etti.

- Töre: “Bize düşen görev, adalet istemimizi dile getirmektir”

Meclis Başkanı Zorlu Töre, etkinlikteki konuşmasında, herkesin Şampiyon Melekler’in ailelerine destek olmak için burada olduğunu ifade ederek “Bize düşen görev adalet istemimizi dile getirmektir.” dedi. “Hepimiz biriz, onlar bizim meleklerimizdir.” diyen Töre, Şampiyon Melekler’in ailelerine, Gazimağusa halkına ve tüm ülkeye sabırlar diledi.