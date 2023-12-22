“Dünya, Kıbrıs’ın gerçeklerini anladı”

Cumhurbaşkanı Tatar, dünya devletlerinin Kıbrıs’ın gerçeklerini 60 yıl sonra anladığını, 60 yıl sonra kuzeyde artık bir Türk devleti olduğunu ve bunun geri dönüşü olmadığını vurguladı

21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde Şehitleri Anma Programı düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, Lefkoşa Türk Lisesi korosu “Memleketim”, “Mağusa Limanı” ve “Vatan Marşını” seslendirdi.

Ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan ile Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar konuşma yaptı.

Anma Programı, Lefkoşa Türk Lisesi öğrencilerinin Mehmet Levent’in “Bu Vatan Bizim” adlı eserinden seçmelerle oluşan oratoryosuyla sona erdi.

Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasında, 21 Aralık 1963’ten bugüne 60 yıl geçtiğini belirterek, “21 Aralık Kanlı Noel’i bizlerin unutması mümkün değildir” dedi.

Osmanlı döneminden sonra İngiliz Sömürge Yönetiminde Rum ve Yunanlıların adaya nüfus aktardığını dile getiren Tatar, o yıllarda Yunanistan destekli Rum Yönetimi’nin papazlarıyla adayı Yunanistan’a bağlamak için hayaller kurduğunu kaydetti.

Kanlı Noel’den sonra 1974 yılına kadar adada katliamlar yaşandığını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, 15 Temmuz 1974’te Yunanistan’ın bir işgali daha gerçekleştiğini belirtti. Kanlı Noel, Anayasa’nın darbeyle bozulmasından 11 yıl sonra 15 Temmuz’da Yunanistan darbesiyle Makarios’un Cumhurbaşkanlığından indirildiğini anlatan Tatar, 20 Temmuz Barış Harekatı’nın bir dönüm noktası olduğunun çizdi.

Barış Harekatı’ndan sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden sürece işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, bugün artık yeni siyasetin olduğuna dikkat çekti. Tatar, “Egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü teyit edilmeden bizlerin resmi müzakerelere geçmesi mümkün değildir. Çünkü artık bağımsız, özgür ve bu coğrafyada bizleri barış ve güvenlik içerisinde geleceğe taşıyabilecek bir devletimiz vardır. KKTC devleti…” diye konuştu.

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan’ın babasını tanıyamayan bir şehit çocuğu olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, bu topraklarda acı çekmiş yüzlerce insan olduğunu söyledi. Bunları gençlerin bilmesi gerektiğini ifade eden Tatar, bugün hala beşinci kol faaliyetleriyle, Kıbrıs Türkü’nün mücadelesinin ne anlama geldiğini anlamakta zorluk çekenlerin sayısının hiç de az olmadığını kaydetti.

Şehitleri anarken, ödenen bedellerin 60 yıl sonra ne anlama geldiğini değerlendirebildiklerini dile getiren Tatar, “Bu büyük bir başarıdır. Çok bedeller ödenmiştir ama karşılığında çok da başarılar sağlanmıştır çünkü Doğu Akdeniz’de şu anda bağımsız bir Türk devleti olarak KKTC çok büyük değer ifade etmektedir. Bunun değerini bilmeli, ne anlama geldiğini bilmeli ve şu andaki pozisyonda egemenliğimizden asla ve kata taviz vermemeliyiz” dedi.

Dünya devletlerinin de Kıbrıs’ın gerçeklerini 60 yıl sonra anladığını ifade eden Tatar, 60 yıl sonra kuzeyde artık bir Türk devleti olduğunu ve bunun geri dönüşü olmadığını vurguladı.

Bosna’da, Ukrayna’da, Filistin’de, Gazze’de yaşananlara işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğü, Türk askerinin Kıbrıs’taki varlığının, barışın, huzurun ve güvenliğin sigortası, teminatı ve vazgeçilmez kırmızıçizgileri olduğunu söyledi.

