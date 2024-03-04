“Dünya Kadınlar Günü Konseri” yapılıyor

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi (KKTCDOB) ile Myrrha Trio işbirliğinde hazırlanan ve Telsim'in iletişim desteği sağladığı “Dünya Kadınlar Günü Konseri” 9 Mart’ta yapılıyor.



Soprano Sermin Dikmen Töre'nin solist olarak yer alacağı konserde, KKTCCSO sanatçıları Miray Çakır (keman), Sinem Sadrazam (viyola) ve Püren Eda Gözer'in (viyolonsel) oluşturduğu Myrrha Trio yanı sıra Cansu Özcezarlı (keman) ve Göksu Özcezarlı'nın (viyola) da yer alacağı konser ekibi, Dünya Kadınlar Günü'ne özel hazırlanan programı izleyenlerin beğenisine sunacak.

