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Töre, Şampiyon Melekler anısına düzenlenen okçuluk yarışmasının ödül törenine katıldı

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Töre, Şampiyon Melekler anısına düzenlenen okçuluk yarışmasının ödül törenine katıldı
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Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Şampiyon Melekler anısına düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluğu Yarışması ödül törenine katıldı.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, Yusuf Kaptan Sahası'nda düzenlenen törende bir konuşma yapan Töre, Şampiyon Melekler’in anısını yaşatmanın sadece adlarına kurulmuş olan derneğin değil tüm halkın görevi olduğunu ifade ederek, geleneksel Türk okçuluğunda da böyle bir turnuva düzenlenmesinin anlamlı olduğunu söyledi.

Başkan Töre, etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçenleri kutladı.

Konuşmanın ardından dereceye girenlere kupa ve madalyaları verildi.

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