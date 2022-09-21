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DÜÇ'ten kasaplık hayvan satışı

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Devlet Üretme Çiftlikleri, 20 baş kasaplık kuzu, 50 baş kasaplık oğlak ve 10 baş kasaplık keçinin kapalı zarf usulü canlı ağırlık üzerinden satılacağını bildirdi.

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DÜÇ'ten kasaplık hayvan satışı

DÜÇ'ten yapılan duyuruda, taban fiyatların kuzu için 55 TL/Kg, oğlak için 50 TL/Kg, keçi için 35 TL/Kg ve koç için 40 TL/Kg olarak belirlendiği tekliflerin KDV’siz olarak verileceği ve idarenin herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığı belirtildi.

Duyuruya göre, ödemeler peşin (nakit) veya banka teminatlı çekle yapılacak, ihaleyi kazananlar en geç 7 Ekim Cuma'ya kadar hayvanları almak zorunda. 7 Ekim Cuma günü mesai bitimine kadar hayvanların alınmaması durumunda İhale kararı iptal edilecek.

Kasaplık satışına sunulan kuzu ve koçlar Şht. Tğm. Doğuş Uran Devlet Üretme Çiftliğinde, oğlak ve keçiler ise Ercan Devlet Üretme Çiftliğinde görülebilir. Teklifler en geç 27 Eylül Salı günü saat 11.00’e kadar Şht. Tğm. Doğuş Uran Devlet Üretme Çiftliğimizdeki teklif kutusuna atılması gerekiyor.
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