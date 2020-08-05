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Dualarımız Aydın Türksever için

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Dualarımız Aydın Türksever için
Ülke basının sevilen sesi ve Bayrak Radyosu ile Bayrak FM'in 'Aydın'la Günaydın' olarak tanıdığımız Aydın Türksever yoğun bakımda.
Aydın Türksever'in geçtiğimiz pazar günü geçirmiş olduğu ağır kalp krizi sonucunda yoğun bakımda olduğu bildirildi.
Özellikle radyo programlarıyla tanınan Aydın Türksever, Lefkoşa'daki Anatolia Çiçekcilik isimli işyerinin de işletmecisydi. Aydın Türksever bir süre önce Bayrak Radyosu'ndan emekli olmuştu.
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