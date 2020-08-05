Girne’den büyük atılım

K-PET Süper Ligin yeni ekibi Girne Halk Evi’nde Veli Esendağlı başkanlığındaki yönetim kurulu, K-PET Süper Lige yükselmenin sevincini yaşamadan yeni sezon için çalışmalara başladı.

İddialı bir şekilde yeni sezona girme hedefinde olan başkan Veli Esendağlı, takımın başına futbolumuzun en önemli teknik adamlarından Turan Altay’ı getirecek.

Takımı K-PET Süper Lige yükselten Rıza Erseven’in yeni sezonda görev almayacak olmasından dolayı harekete geçen Veli Esendağlı, Turan Altay ile el sıkıştı. Turan Altay son olarak Gönyeli’yi çalıştırmıştı.



