Dualar Sami için

Lefkoşa’da 27 Mart 2024 tarihinde geçirdiği trafik kazasının ardından tedavi süreci devam eden Sami Sevinç bugün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde yaklaşık 6 saatlik bir ameliyata girecek

Gazeteci Çiğdem Aydın’ın oğlu olan 19 yaşındaki Sami Sevinç’in, Lefkoşa’da 27 Mart 2024 tarihinde geçirdiği trafik kazasının ardından tedavi süreci devam ediyor. Sami Sevinç yarın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde yaklaşık 6 saatlik bir ameliyata girecek…

FECİ KAZANIN ARDINDAN SAMİ’NİN TEDAVİSİ HALA DEVAM EDİYOR…

Lefkoşa’da 27 Mart 2024 tarihinde, saat 17:15 sıralarında, Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde, Doğukan Yiğit Ünlü’nün (E-22), yönetimindeki MC 594 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, karşıdan gelen ve düz gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce Yzb. Tekin Yurdabak Caddesine dönüşe geçmesi sonucu o esnada Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde doğu istikametine doğru kavşağa gelen Sami Sevinç (E-19) yönetimindeki VL 213 plakalı motosiklete çarptı. Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü Sami Sevinç’in kafatasında iki bölgede kırık meydana gelirken, beyin kanaması, sol bacağında parçalı kırık ve köprücük kemiği kırığı teşhisi ile yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavisi devam eden Sami Sevinç, yarın ameliyata girecek.

