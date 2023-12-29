Dr. Suat Günsel Camii, ihtişamıyla göz kamaştırıyor





Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü içerisinde benzeri görülmemiş güzellikte bir mabed yükseliyor.

Dr. Suat Günsel Camii, 11 Ocak’taki tarihi açılışı için gün sayıyor. Cami inşası tamamlanırken artık son rötuşlar yapılıyor.

62 kubbe ve 6 minaresi ile KKTC’nin en büyük camisi olan ve aynı anda 10 bin kişinin ibadet etmesine olanak sağlayacak olan Dr. Suat Günsel Camii’nin turkuaz rengi halısı da monte edildi.

Heybetli görüntüsü ve ihtişamıyla büyüleyen Dr. Suat Günsel Camii, Kıbrıs Türk tarihinde yapılmış en büyük eser olarak tarihe mühür vurmaya hazırlanıyor.

Dünyada eşi benzeri olmayan mimarisi, seramikleri ve iç süslemeleriyle görenleri hayran bırakan cami, canlı renklerindeki uyumu ve ince işçiliğiyle dikkat çekiyor.

Aksamları ile göz kamaştıran Dr. Suat Günsel Camii, İslam dünyasının sembol yapılarından olmaya hazırlanıyor.

İthal ürün yerine neredeyse A’dan Z’ye camideki tüm malzemelerin Yakın Doğu emektarlarınca üretilmesi ise bu caminin özelliğini bir o kadar daha anlamlı kılıyor.

Mimari tasarım ve mühendisliğin yanı sıra kullanılan malzemelerin üretimi de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde tamamlanan Dr. Suat Günsel Camii, Kıbrıs Türklerinin adaya kazandırdığı en büyük abidevi eser olarak tarihe geçmeye hazırlanıyor.

Taşıdığı manevi değerin yanında güçlü bir mimari ve sanatsal değere de sahip olan Dr. Suat Günsel Camii’nin 104 penceresini süsleyen vitrayları, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi sanatçıları tarafından kendi atölyelerinde tasarlanarak hazırlandı. Tamamen alüminyum döküm olan ve en büyüğü 7 metre uzunluğa sahip kubbe ve minare alemlerinin dökümleri de yine Yakın Doğu Üniversitesi kampüsündeki atölyelerde yapıldı. En büyüğü yaklaşık 8 metre çapa sahip olan 47 avizenin tamamı da Kıbrıs Modern Sanat Müzesi sanatçıları tarafından tasarlanarak kendi atölyelerinde üretildi.

İç süslemelerinde çini kullanılmayan Dr. Suat Günsel Camii’nin kubbe ve iç mekan süslemeleri ise yaklaşık bir yıllık el işçiliği ile Kıbrıs Modern Sanat Müzesi sanatçıları tarafından yağlı boya tekniği ile tamamlandı. Detaylı işlemeleri ile dikkat çeken kapı ve minberleri ile diğer mobilyaları da Yakın Doğu Oluşumu bünyesindeki İkas Mobilya tarafından tasarlanarak üretilen Dr. Suat Günsel Camii’nin dışında da Kıbrıs Türkü zaanatkarlarca işlenen Kıbrıs’a özgü beyaz taş kullanıldı.

62 kubbe ve 6 minaresi ile KKTC’nin en büyük camisi olan Dr. Suat Günsel Camii, aynı anda 10 bin kişinin ibadet etmesine olanak sağlayacak. Türkiye’deki camilerle birlikte bölgedeki 6 minareli 6’ıncı cami olma özelliği taşıyan Dr. Suat Günsel Camii, kubbe ve minareleri altın renkli kaplamaya sahip tek 6 minareli cami olarak da tarihe geçecek.

Toplam 10 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği Dr. Suat Günsel Camii, 36,8 metre yüksekliği ve 23,8 metre çapıyla adanın en büyük ana kubbesine sahip.



