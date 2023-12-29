Süper Kupa iptal edildi

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bu akşam oynanması planlanan 2023 Turkcell Süper Kupa maçı, yaşanan krizin ardından iptal edildi. Galatasaray ve Fenerbahçe, Atatürk pankartı ve tişörtlerine izin verilmeyince sahaya çıkmayı reddetti

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Riyad'da saat 20:45'te oynanması planlanan 2023 Turkcell Süper Kupa maçı, müsabaka öncesi yaşanan kriz nedeniyle iptal edildi.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maça Atatürk tişörtü ve pankartıyla çıkmasına izin verilmemesi sonrası takımlar sahaya çıkmayı reddetti. Talepler karşılık bulmayınca kulüplere maçın iptal edildiği bilgisi verildi.

TFF, GALATASARAY VE FENERBAHÇE'DEN ORTAK BİLDİRİ

TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe Turkcell Süper Kupa hakkında bildiri yayınladı.

"Cumhuriyetimizin ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun 100. Yılını yurtdışında da kutlamak amacıyla, Türk Futbolunun marka değerine ve kulüplerimize katkı sağlayacak şekilde kulüplerimizle organize ettiğimiz, 29 Aralık 2023 Cuma günü saat 20.45’te oynanması planlanan 2023 Süper Kupa müsabakası organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle Kulüplerimizle birlikte aldığımız ortak karar neticesinde ileri bir tarihe ertelenmiştir. Ev sahibi ülkenin Futbol Federasyonu, ilgili kurum ve kuruluşlarına şu ana kadar Süper Kupa’nın organizasyonu için göstermiş oldukları çaba nedeniyle teşekkür ederiz."

NEYE ONAY VERİLDİ, NEYE ONAY VERİLMEDİ?

Suudi yetkililer tarafından İstiklal Marşı'nın okunmasına ve Türk bayrağı açılmasına izin verildi.

Yetkililier, Atatürk tişörtü ve pankart açılmasına izin vermedi. Gerekçe olarak ise önceden haber verilmemesi ve organizasyonun aksamaması olarak gösterildi.

Galatasaray ve Fenerbahçe, maç öncesi ısınmaya Atatürk tişörtleri ile çıkmak istedi. Galatasaray maça "Ne mutlu Türk'üm diyene!", Fenerbahçe ise "Yurtta sulh, cihanda sulh" pankartıyla çıkmak istedi.

TARAFTAR STADYUMDAN ÇIKARILDI

Turkcell Süper Kupa maçı için Suudi Arabistan'ın Riyad şehrine giden bir taraftar, Fenerbahçe'nin 100. yıl formasını giydiği. Taraftarın iddiasına göre formada Atatürk görseli olduğu için yetkililer tarafından stadyumdan çıkarıldı.

