Hükümet, LTB’yi devre dışı bıraktı

LTB Başkanı Harmancı, şehrin kapanma kararını basından öğrendi. Harmancı “Bir Allah’ın kulu bu konuda tek bir resmi veya gayrı resmî bilgi vermedi” diyerek tepki gösterdi





Lefkoşa ve Girne’deki kapanma kararıyla ilgili detaylı bilgisi olmadığını paylaşan Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, bu durumu “Aşı bir gün covid’i de yenecek noktaya gelecek buna da eminim ama bu anlayış ve bu yönetim anlayışı ne zaman bitecek bundan emin değilim” diyerek eleştirdi.

Harmancı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Basından arayan arkadaşlarımız var kapanma kararları için.

Şunu ifade edeyim Başkent belediye başkanı olarak ben sizden daha az biliyorum. Öğrenebildiklerimiz basının yazıp konuştuğu kadar.

Şehrimin kapanma kararını sizler gibi basından takip ediyorum.

Gerçekten bu ülke ve bu yurt için üzülüyorum.

Bir Allah’ın kulu bu konuda tek bir resmi veya gayrı resmî bilgi vermedi.

Biz bu süreçten de çıkarız sorun değil, aşı bir gün covid’i de yenecek noktaya gelecek buna da eminim ama bu anlayış ve bu yönetim anlayışı ne zaman bitecek bundan emin değilim.”

