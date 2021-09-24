“Dr. Küçük’ün hayatı gelecek nesillere aktarılmalı”

Dr. Fazıl Küçük Müzesi’ni ziyaret eden Akdeniz Belediyeler Birliği heyeti, müzeye hayran kaldı. Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı Hakan Tütüncü, Dr. Küçük’ün hayatının gelecek nesillere aktarılmasının önemini vurguladı

Ülkemizde bulunan ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’yle işbirliği ve kardeşlik protokolü imzalayan Akdeniz Belediyeler Birliği heyeti dün bir dizi ziyaretlerde bulundu.Hakan Tütüncü Başkanlığındaki Akdeniz Belediyeler Birliği Heyeti, dün öğle saatlerinde Lefkoşa’daki Dr. Fazıl Küçük Müzesi’ni de ziyaret etti.K. T. Belediyeler Birliği Yürütme Kurulu Üyesi, Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip’in eşlik ettiği Akdeniz Belediyeler Birliği heyeti, Dr. Fazıl Küçük Müzesi’ni ziyareti sırasında Dr. Küçük Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Küçük tarafından karşılandı.Ziyaret sırasında konuşan Mehmet Küçük, Türkiye’nin değerli belediye başkanlarını Dr. Küçük Müzesi’nde görmekten büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı Hakan Tütüncü ise Kıbrıs Türkü’nün varoluşunda büyük rolü olan Dr. Küçük’ün yaşadığı yer olan müzeyi ziyaret etmenin kendileri için büyük bir onur olduğunu ifade etti. Müzenin çok güzel olduğunu vurgulayan Tütüncü, Dr. Küçük’ün hayatını gelecek nesillere aktarmanın önemli bir görev olduğunun altını çizdi.Ziyaret sırasında belediye başkanlarına, Dr. Küçük’ün hayatıyla ilgili kaleme alınmış iki kitap ve Dr. Küçük maskesi hediye edildi. Ziyaret sonunda Dr. Küçük Müzesi önünde anı fotoğrafı da çekildi