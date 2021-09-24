Türkiye’den belediyelere 17 yılda 100 milyon dolar kaynak

TC Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri, TC Büyükelçiliği olarak, 2004 yılından bu yana, belediyelere altyapı yatırımları için 105 buçuk milyon dolarlık kaynak aktarıldığını ifade etti





Akdeniz Belediyeler Birliği ile Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği arasında, iş birliği ve kardeşlik protokolü imzalandı.

İmza töreninde yapılan konuşmalarda, iki ülke arasında yerel yönetimlerin iş birliği bağlamında atılan adımın önemi vurgulanırken, KKTC’de belediyeler reformunun en kısa sürede hayata geçmesinin gerekliliği ifade edildi.

Törende konuşan Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, KKTC ve TC arasında Başbakan Yardımcılığı nezdinde imzalanan protokollerle, iki ülke belediyeleri arasındaki iş birliğini geliştirmeye yönelik çalışmaların ivme kazandığını söyleyerek, protokolün, ülkede ekonomik, insan odaklı, sosyal belediyeciliğin gelişmesine katkı sağlayacağına inanç belirtti.

Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasında çok farklı bir gönül bağı olduğuna dikkat çekerek, başkanlığı döneminde, aynı coğrafya, hava, deniz ve değerleri paylaşan yerel yönetimlerin ilişkisini güçlendirecek protokole imza atılmasından büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

İçişleri Bakanı Kutlu Evren de, protokolle belediyeler arasında ekonomik, sosyal, kültürel her türlü faaliyeti geliştirecek çalışmalara imza atılacağını dile getirerek, KKTC’de 28 belediye bulunduğunu ancak zaman içinde nüfustan kaynaklanan sorunlar nedeniyle belediyelerin ekonomik olarak ileriye gitme şansı yakalayamadığını söyledi.

Meclis alt komitesinde görüşülen Belediyeler Değişiklik Yasası’nın, ekim ayı itibarıyla Meclis’ten geçmesiyle, daha ekonomik, rantabıl ve optimal ölçekte belediyecilik hizmeti verileceğine inanç belirten Evren, belediyeler reformunu gündeme getirmek için çalışma başlattıklarını, belediyelerin sayısını düşürerek daha verimli belediyeler yaratma çabası içinde olduklarını anlattı.

TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de, iki ülke belediyeleri arasındaki ilişkinin, bu protokolle daha da pekişeceğini belirterek, bu işbirliklerinin faydalarını en kısa sürede göstereceğini vurguladı.

KKTC’deki belediyelerin, görev ve yetkileri, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartıyla uyumlu hale getirilirken, idari ve mali düzenlemelerle desteklenmesinin eksikliği nedeniyle sıkıntı yaşadığını kaydeden Başçeri, Meclis’ten geçecek yasayla bu eksikliğin ortadan kalkacağını ve belediyelere gelir yaratma kapasitesi yaratılacağını dile getirdi.

Başçeri, TC Büyükelçiliği olarak, 2004 yılından bu yana, belediyelere altyapı yatırımları için 105 buçuk milyon dolarlık kaynak aktarıldığını da ifade etti.

Başbakan Ersan Saner de, yerel yönetimlerin halka hizmet noktasında daha etkin ve verimli olabilmeleri için 1995’te hazırlanan Belediyeler Yasası’nın reforma ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

Saner, İçişleri Bakanlığı’nın çalışmalarıyla, meclis açılır açılmaz bu yasayı geçirerek, belediyelerin sorunlarına çözüm sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

İmzaların atılması sonrasında ise, New York’ta bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, törene video konferansla katılarak, bir konuşma yaptı.

Böyle bir iş birliğinin, Ulusal Kıbrıs davasının kritik bir aşamadan geçtiği bu süreçte gündeme gelmesinin davaya güç verdiğini belirten Tatar, bu gibi iş birliklerinin iki ülke arasındaki bağların güçlenmesine ve yerel yönetimlerin çağdaş bir yapıya kavuşmasına katkı sağlayacağına vurgu yaptı.

