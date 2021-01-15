banner583
banner590
Vatandaş kırmızı et yiyemez oldu
Vatandaş kırmızı et yiyemez oldu
30 0
En karanlık ve umutsuz günlerde o vardı
En karanlık ve umutsuz günlerde o vardı
92 0
 
Direksiyon hakimiyetini kaybedince kilise duvarını devirdi
Direksiyon hakimiyetini kaybedince kilise duvarını devirdi
115 0
Cimnastik Federasyonu yönetimi, Tekçam'ı ziyaret etti
Cimnastik Federasyonu yönetimi, Tekçam'ı ziyaret etti
14 0
Engelli olanlar esas engel olanlardır
Engelli olanlar esas engel olanlardır
138 0
Dr Küçük Salonu, tüm kulüplerin hizmetinde
Dr Küçük Salonu, tüm kulüplerin hizmetinde
24 0
Asgari ücretlinin boynu bükük kaldı
Asgari ücretlinin boynu bükük kaldı
28 0
banner529
banner570

"Dr. Küçük örnek bir lider ve devlet adamıdır"

banner476

"Dr. Küçük örnek bir lider ve devlet adamıdır"
banner601

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Dr  Fazıl Küçük’ün ölüm yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı. 

Bakan Pilli mesajında şunları kaydetti:
“Kıbrıs Türk Halkının varoluş mücadelesine ömrünü adayan Toplum Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü ölümünün 37. yıldönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Dr. Fazıl Küçük toplumun sevgisini ve güvenini kazanmış örnek bir lider ve devlet adamıdır. Bizlere düşen en önemli görev, adını Kıbrıs tarihine altın harflerle yazdıran Dr. Küçük’ün Kıbrıs Türk toplumu için yaptığı mücadelenin genç nesiller tarafından daima hatırlanmasını sağlamaktır. Yıllarca yılmadan mücadele ederek, ümidini kaybetmeden halkına liderlik etmiş olan Dr. Fazıl Küçük’ü ölümünün 37. yıldönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.

banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.