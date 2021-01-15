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Efsane futbolcu 'Küçük Ayhan' vefat etti

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Efsane futbolcu 'Küçük Ayhan' vefat etti
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Mağusa’nin sevilen ismi 83 yaşındaki Ayhan Varer dün hayata veda etti.

Kıbrıs Türk Futbolu’nun efsane isimlerinden olan Varer, Küçük Ayhan ismiyle hafızalara kazındı.

Küçük Ayhan’ın cenazesi bugün saat 11:00’da Mağusa mezarlığında toprağa verilecek.


KTFF, Küçük Ayhan için başsağlığı yayınladı
Hasan Sertoğlu başkanlığındaki Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) yönetim kurulu, Ayhan Varer’in (Küçük Ayhan) vefatı ile ilgili başsağlığı mesajı yayınladı.
KTFF’nin mesajında “Kıbrıs Türk futbol tarihinin önemli ve bilinen isimlerinden Ayhan Varer’in (Küçük Ayhan) vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) olarak merhuma Allah’tan rahmet, yaslı ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz.” ifadeleri kullanıldı.
 
 

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