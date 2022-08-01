Dr. Bülent Dizdarlı'dan sağlık sistemiyle ilgili önemli uyarılar

Eski Başhekim Dr. Bülent Dizdarlı bu gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kamu ve özel sağlık sisteminde gelinen son noktayı paylaşarak Kamu sağlık sistemi çöktüğüne, özel ise sağlıklı gelişmediğine vurgu yaptı.

Dizdarlı, pandemi başladı başlayalı geriye doğru bir yöneliş olduğuna vurgu yaparak, "Sağlık, kamusal alanda hızla yetersiz kalma yolunda ilerlerken, özel sektör de sağlıksız bir gelişme içindedir. Kamuda çalışan hekimlerin büyük bir çoğunluğu emeğini bilgisini mesai saatları dışında özel sektörde harcamakta" dedi.

Bülent Dizdarlı'nın paylaşımı şöyle:

Uzun yazıların okunmadığını biliyorum. Bu nedenle en az on sayfada geniş anlatabileceğim bir konuyu tek sayfada özetlemek istiyorum. Umarım derdimi anlatmayı başarırım:

Pandemi Dünya üzerinde gelişmiş kabul edilen ülkelerin sağlık alt yapılarını gözden geçirmelerine ve geliştirmelerine yol açtı. Sağlığa ayrılan bütçeyi artırarak gerekli hamleleri yapmaya başladılar.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ise maalesef gelişmeler pozitif yönde olmadı. Pandemi başladı başlayalı geriye doğru bir yöneliş vardır. Sağlık, kamusal alanda hızla yetersiz kalma yolunda ilerlerken, özel sektör de sağlıksız bir gelişme içindedir. Kamuda çalışan hekimlerin büyük bir çoğunluğu emeğini bilgisini mesai saatları dışında özel sektörde harcamaktadır. Organize olamayan yapı nedeniyle doktorlar çeşitli sebeplerle adeta özele kaçmaktadır.

Amerika Birleşik Devletleri’nde sistemde Özel Sektör hakimdir. Orada Kamu sağlık sektörü nerdeyse yoktur. Bütün hastaneler özeldir. İnsanlardan, Özel Sağlık Sigortası olanlar, kapsamları gereğince oralardan sağlık hizmeti alırlar veya aldıkları hizmet karşılığını nakit öderler.

Bizdeyse yıllardır, sağlığın finansmanı için Genel Sağlık Sigortası’nın şart olduğu söylenir. Söylenir de, bu veya benzeri çözüme yönelik tek adım atılmaz. Aslında Genel Sağlık Sigortası’nın ne olduğunu ya da nasıl çalışması gerektiğini bilen insan sayısı da bir elin parmak sayısından azdır. Bence söylemde olup da icraatta olmamasının başlıca sebebi budur.

“Su Akar Yolunu bulur” derler. Neticede bizde de kamu sağlık sisteminin çöküşüyle, özel sağlık sektörüne yöneliş hızlanmıştır. Bu yöneliş çarpıklıkları da yanında taşımıştır. Zira ne Genel Sağlık Sigortası çıkarılmış, ne de A.B.D ‘de ki özel sigorta sistemi teşvik edilmiştir. ( NOT: Amerikan sistemini savunmuyorum realiteyi anlatıyorum)

Defalarca konuşulmuş ve sistemin toparlanması için ihtiyaçlar belirlenmiştir:

1- Genel ve Özel Sağlık Sigortası yasa tasarısı

2- Kamu Hekimleri çalışma yasası

3- Sağlıkta Döner sermaye yasası

4- Özel Hastaneler, Klinikler Muayeneler yasası ( Var ama uygulanmıyor)

5- Hasta hakları yasası

Bunları hep beraber uygulamaya koyduk koyduk.

Kısacası gidişat hiç iyi değil. Birkaç yıl sonra parasızlık nedeniyle hastane kapılarında tedavi için yalvaran insanları görürsek hiç şaşırmayalım.

