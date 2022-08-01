Sadece Kuru Ciltli Kadınlara Özel: Bu Makyaj Tavsiyeleriyle Cildiniz Hep Nemli Kalacak

Kuru bir cilde sahip olmak, makyaj yaparken dikkat etmeniz gereken pek çok detay olduğu anlamına gelir. Kuru bir cildin ihtiyacı olan bakım rutinlerini doğru makyaj ürünleriyle tamamlayarak cildinize dost seçimler yapabilirsiniz. Cildinize yakışan ve doğal görünümlü bir makyajla kuru cildin dezavantajlarını geride bırakabilirsiniz. Peki; cildinize tam oturacak, dökülmeyecek ve sizi harika gösterecek makyaj önerilerine hazır mısınız?



Makyaja başlamadan önce cildinizi hazırlayın

Her makyajın olmazsa olmaz kuralı, makyaja temiz bir ciltle başlamak. Böylece cildinizi makyaja hazırlayabilirsiniz. Kuru bir cilde sahipseniz düzenli olarak peeling, temizleme ve nemlendirme işlemlerini uygulamanız gerekir. Özellikle gece yatmadan önce günün bütün yorgunluğunu taşıyan cildinizi temizlemeli, ardından kendinizi nemlendirici bir kremle ödüllendirmelisiniz. Düzenli cilt bakım rutinine ilave olarak makyajdan hemen önce de cildinizi temizlemelisiniz.



Cildinize parmaklarınız değil, fırçalarınız dokunsun



Makyaj yaparken kullandığınız ürünler kadar önemli olan konulardan biri de makyaj fırçaları. Kuru cildinize fondötenden pudraya kadar bütün ürünleri parmaklarınızla değil, fırçayla uygulamalısınız. Aksi hâlde kuru cildinizin hâlihazırda çektiği nem eksikliğini parmaklarınız iyice arttırabilir. Bunun sebebi ise ürünlerin nemini parmaklarınızın emecek olması. Bu durumu önlemek için tek yapmanız gereken doğru fırça tercihinde bulunmak. Sonrasında ürünleri cildinize tampon hareketlerle uygulayarak güzel bir cilt makyajı yapabilirsiniz.



Doğru makyaj bazını seçerek makyajınızla cildiniz arasında sağlam bir köprü kurun





Doğru makyaj bazı kullanımı, makyajın daha kalıcı olmasını sağlar. Kuru bir cilt için doğru bazı bulmak bu yüzden daha da önemli. Siz de nemlendirici özelliği olan bazları tercih ederek makyajınıza sağlam bir temel atabilirsiniz. Bu sayede makyajın cildinize mükemmel bir şekilde oturmasını sağlayabilirsiniz.



Kuru ciltlerin temel ihtiyacı olan nemlendiricili bir fondöten kullanın



Pürüzsüz ve lekesiz görünen bir cilde sahip olmak için fondöten seçimini doğru yapmanız da çok önemli. Kuru bir cilde sahipseniz pudra bazlı ürünleri, yoğun kapatıcı özelliği olanları ve mat yapıdaki fondötenleri kullanmaktan kaçınmalısınız. Bu tür fondötenler zaten kuru olan ciltteki azıcık nemi de emer ve ciltteki kırışıklık ile çizgilerin içine dolar. Onların yerine likit formlu, nemlendiricili ve aydınlatıcı özelliği olan fondötenleri tercih etmelisiniz. Bu formlardaki fondötenler kuru cildinizin ihtiyaç duyduğu nemi sağlar ve daha pürüzsüz bir cilt görünümüne kavuşmanıza yardımcı olur.



Sprey formundaki makyaj sabitleyicileri tercih edin



Makyaj sabitleyicileri, makyajın ana kahramanlarından biri olarak görebiliriz. Yaptığınız makyajı cildinizde bozulmadan uzun süre taşımak istiyorsanız cilt tipinize uygun bir sabitleyici kullanmalısınız. Bunun için makyaj sabitleyicisi olarak pudradan kaçınmalısınız. Kuru bir cildi pudra daha da kuru gösterir. Bunun yerine nemlendiricili sabitleyicileri kullanabilirsiniz. Daha kesin çözüm olarak ise sprey formdaki ürünleri tercih edebilirsiniz. Sprey ürünler cildinizi daha parlak gösterir ve bu sayede ışıldamanızı sağlar!



Likit formda allık ve highlighter kullanın



Allık kullanımında toz allıkları tercih etmekten kaçınmalısınız çünkü kremsi yapıda olan allıklar kuru cilt üzerinde daha güzel durur. Aynı şekilde likit highlighter da kuru cilde sahip kişiler için makyajı daha iyi gösterir. Highlighter'ı yüzünüzün daha üst kısımlarına uygulayarak daha nemli bir cilt görünümü elde edebilirsiniz. Farklı bir yolla highlighter'ı fondötenle hafifçe karıştırarak cildinize daha doğal bir parıltı katabilirsiniz.



Dudaklarınızı nemlendirmeyi unutmayın



Kuru bir cildin en büyük sorunlarından biri de tabii ki kuru dudaklar. Çatlayan ve kuruyup dökülmeye başlayan dudaklarınızın özenerek yaptığınız makyajla uyum göstermesi oldukça zor. Dolayısıyla kuru dudaklarınız için Hindistan cevizi yağı, vazelin, esmer şeker veya zeytinyağı ile peeling uygulamanız gerekir. Düzenli bakım ile dudaklarınız sürekli nemli olacak ve makyajınız daha hoş duracak. Dudak balmı kullanarak da bunu kolayca sağlayabilirsiniz. Dudağınızı daha canlı ve nemli göstermek için renkli dudak balmı ya da parlak renkli likit rujları tercih edebilirsiniz ancak mat renkli rujlardan uzak durmanız gerektiğini belirtmemizde de fayda var.

