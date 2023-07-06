Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu’nda 5 Haziran’da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve 15 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra gözlerini açan 26 yaşındaki Mustafa Özdoğan’ın hastanedeki tedavisi sürüyor.

Mustafa Özdoğan’ın annesi Zehra Özdoğan, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duygulandırdı.

Zehra Özdoğan’ın paylaşımı şöyle:

Tam bir ay

Bir aydır sana sarılamıyorum

Bir aydır her anım korku içinde

Bir aydır aldığım nefes ciğerlerime varmıyor

Bir aydır yoğun bakımın duvar altında bekliyorum

Hiç bu kadar çaresiz olmadım hayat boyu

Seni çok seviyorum güçlü evladım

Bedduam değil Duamdır

sen ne kadar iyiysen

Okadar iyi olsunlar

YA ALLAH YA MUHAMMED YA ŞAFİ

