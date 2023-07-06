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“Hiç bu kadar çaresiz olmadım”

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“Hiç bu kadar çaresiz olmadım”
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Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu’nda 5 Haziran’da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve 15 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra gözlerini açan 26 yaşındaki Mustafa Özdoğan’ın hastanedeki tedavisi sürüyor.
Mustafa Özdoğan’ın annesi Zehra Özdoğan, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duygulandırdı.
Zehra Özdoğan’ın paylaşımı şöyle:
Tam bir ay
Bir aydır sana sarılamıyorum
Bir aydır her anım korku içinde
Bir aydır aldığım nefes ciğerlerime varmıyor
Bir aydır yoğun bakımın duvar altında bekliyorum
Hiç bu kadar çaresiz olmadım hayat boyu
Seni çok seviyorum güçlü evladım
Bedduam değil Duamdır
sen ne kadar iyiysen
Okadar iyi olsunlar
YA ALLAH YA MUHAMMED YA ŞAFİ
 
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