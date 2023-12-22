Gazze'de korkunç bilanço

İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 20 bini aştı. Bunların en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın. Saldırılarda yıkılan binaların enkazında kalan kayıp kişilerin sayısı ise 6 bin 700. Bunların da yüzde 70'i kadın ve çocuklardan oluşuyor

Filistin hükümeti, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısının 20 bini aştığını duyurdu.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'ye 75 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısının 20 bini aştığı, bunların en az 8 bininin çocuk, 6 bin 200'ünün kadın olduğu belirtildi.

İsrail saldırılarında yıkılan binaların enkazında kalan kayıp kişilerin sayısının 6 bin 700 olduğu belirtilen açıklamada, bunların yüzde 70'inin kadın ve çocuklardan oluştuğunun altı çizildi.

Açıklamada, Gazze'de İsrail saldırılarında yaralananların sayısının 52 bin 600'ü geçtiği ifade edildi.

İsrail'in 310 sağlık çalışanı, 35 sivil savunma görevlisi ve 97 gazeteciyi öldürdüğü belirtilen açıklamada, 99 sağlık çalışanı ile 8 gazeteciyi de alıkoyduğu kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 140 sağlık kuruluşunu hedef aldığı, 23 hastane ile 53 sağlık merkezini hizmet dışı bıraktığı ve 102 ambulansı kullanılmaz hale getirdiği aktarıldı.

İsrail ordusunun saldırılarında Gazze Şeridi'nde 53 bin konutun tamamen yıkıldığı, 255 bin konutun kısmen zarar gördüğü, toplamda 308 bin konutun zarar gördüğü belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 126 hükümet tesisi, 90 okul ve üniversiteyi hedef alarak tamamen yıktığı, toplamda 283 okul ve üniversiteye de zarar verdiği aktarıldı. İsrail'in ibadethaneleri de hedef aldığına işaret edilen açıklamada, Gazze'de 114 caminin tamamen yıkıldığı, 200'ünün zarar gördüğü ve 3 kilisenin de hedef alındığı kaydedildi.

