Asgari ücrette uzlaşı çıkmadı

Yeni asgari ücret yine belirlenemedi: İşçi tarafı yüzde 23'e indi, işveren tarafı yüzde 18'i diretiyor

Asgari Ücret Tespit Komisyonu masasından karar çıkmadı. Toplantı sonrası Çalışma Bakanı Sadık Gardiyanoğlu ile işveren tarafı, açıklama yapmadan bakanlık binasını terk etti.

Toplantı, Pazartesi saat 09.00'a ertelendi. Bir önceki toplantıda Çalışma Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, dünkü toplantıya işaret ederek nihai sonucu alacaklarını söylemişti.

Öte yandan toplantı çıkışı açıklama yapan işçi tarafı temsilcisi Ahmet Serdaroğlu, toplantının ertelenmesine tepki gösterdi, hükümet ile iş vereni oyun oynamakla suçladı.

Serdaroğlu, kendilerinin yüzde 27 artış talep ettiğini, işverenin yüzde 18 önerdiğini kaydetti.

Devlet kanadının ise yüzde 23 teklif ettiğini, işçi tarafının el sıkışmak istemesi üzerine Çalışma Bakanı Sadık Gardiyanoğlu'nun Başbakan ile görüşmek için ara verdiğini, geri döndüğünde bu rakamdan da vazgeçtiğini söyledi.

Serdaroğlu şöyle dedi:

"Biz Hür-İş olarak masaya yüzde 27 ile oturduk. İşverenler yüzde 18’lik rakam koydular, hükümet ise yüzde 23. Bir süre toplantıya ara verildi. Hükümet verdiği yüzde 23'lük artıştan ne aşağı indi ne yukarı çıktı. Biz Hür-İş olarak yüzde 23’e evet dedik. Tokalaştık. Bakan Gardiyanoğlu, Başbakana sorayım dedi gitti "olmaz" dedi. Laf olsun diye toplanıyorlar, bir pazarlık dönüyor."

Serdaroğlu, Başbakan Ünal Üstel'in Mecliste yüzde 23'e işaret etmesine rağmen şimdi neden geri adım attığını sorguladı.

Başbakan Üstel'in, işverenlere randevu verdiğini, eğer Pazartesi günü yüzde 23'e işverenlerin evet demesi halinde, karşılığında ne alacaklarının açıklanması gerektiğini vurguladı.

Serdaroğlu, “hesap verebilecek olanlar burada kalır, masadan kaçmaz” dedi, yüzde 23 artışı onayladıklarını ancak anlayamadıkları bir oyun oynandığını savundu.

Başbakana çağrıda bulunan ve işçiye gereken önemin verilmesini isteyen Serdaroğlu, işçinin üvey evlat olmadığını söyledi.

Serdaroğlu, dün masada ilkler yaşandığını, görmedikleri şeyler gördüklerini ifade ederek, yasal bir süreç olduğunu, hayat pahalılığının asgari ücrete otomatik olarak yansımasının sağlanması gerektiğini kaydetti.

Yüzde 27 artış talebi ile masaya oturduklarını ama masalarda bir şeyler "döndürüldüğünü", işverenin yüzde 18, hükümetin de yüzde 23 artışı masaya koyduğunu anlatan Serdaroğlu, “niyet iyi olsaydı bugün (dün) oylama yapılır biterdi” dedi.

Hükümet hakem pozisyonundaysa, bir tarafa yönelip dün bu işin bitirilmesi gerekirken erteleme kararı alındığını ifade eden Serdaroğlu, yüzde 23 teklif eden hükümetin bunu da kabul edip oylama yapmamasından dolayı tutumunu eleştirdi, "asgari ücret masasında oynanan oyunlardan vazgeçilmesini" istedi.

İşverenin hükümetten beklentisi olduğunun açık olduğunu ifade eden Serdaroğlu, işçi tarafı olarak devletin verdiği 23’e evet dediklerini belirtti, "ancak o eli bile sıkmadılar, yazıklar olsun” ifadesini kullandı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yılın ilk asgari ücretini 12 Ocak'. brüt 27 bin 587 TL, net 24 bin TL olarak belirlemişti.

Ülkede nisan ayı enflasyonu aylık yüzde 5.92, yıllık yüzde 95.60 olarak hesaplanırken, maaşlara etki edecek olan son 4 aylık enflasyon ise 22.98 olmuştu.

Nisan ayında yapılan hesaplamaya göre 4 kişilik bir aile için açlık sınırı da 23 bin 559 Türk Lirası (TL) olarak belirlenmişti.

Bu yıl yapılan değişiklikle, asgari ücret 4 ayda bir güncellenmesi gerekiyor.

