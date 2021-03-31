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Dolu yağışı etkili oldu

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Dolu yağışı etkili oldu
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Kıbrıs'ta bugün öğleden sonra kuzey sahili ile Lefkoşa'da etkili olan kısa süreli sağanak yağış ve dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Saat 17.00 sıralarnda başlayan kısa süreli dolu yağışı Girne'de vataşları ve özellikle de trafikte olanlara zor anlar yaşattı.
Öte yandan Lefkoşa'nın güneyindeki yerleşim yerlerinden Koççinodrimitya köyünde ise etkili olan dolu yağışı nedeniyle her yer beyaza büründü.

Bölgede zarara yol açtığı bildirilirken, dolu yağışı sonrasında beyaz örtü oluştu.  
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