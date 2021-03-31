Her yerden yerel vaka çıkıyor

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkemizde son 24 saatte yapılan test sayısı 6778 olup, 31'i yerel 35 pozitif vakaya rastlanırken, 35 kişi taburcu edildi.

Pozitif vakalardan 4 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar, 31 kişi ise yerel vaka.

Yerel vakalardan 7 kişi Lefkoşa, 15 kişi Gazimağusa, 7 kişi Girne, 2 kişi ise İskele Bölgesi'nden.

Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:

Lefkoşa -Lefkoşa Merkez- 1 / Gönyeli-2 / Değirmenlik-1 / Yenikent-1/ Ortaköy-1 / K.Kaymaklı-1

Girne -Girne Merkez- 2 / Alsancak-5

Gazimağusa -Gazimağusa Merkez -3 / Görneç-1 / Baykal-5 / Çanakkale- 1 / Sakarya-2 / Ergenekon Köyü- 1 / Gülseren-1 / Karakeşliler Bölgesi- 1

İskele -Dipkarpaz-1/ İskele Merkez-1

31 Mart 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6778

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 35

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4

Yerel Vaka Sayısı: 31

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 35

Bugün Kaybedilen Hasta: Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 746.293

Toplam Vaka Sayısı: 4404

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3959

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 419

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 83

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 333

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 26

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3