“Doktorluğu ve mutfakçılığı da gardiyanlar yapıyor”

Üç sendika, Merkezi Cezaevi’ndeki sorunlara dikkat çekmek amacıyla tam gün grev yaptı. KTAMS Başkanı Bengihan, şu an her iki hapishanede toplam 850-855 mahkûm bulunduğunu anlattı ve “Doktorluğu, hemşireliği hatta mutfakçılığı da gardiyanlar yapmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ) merkezi cezaevindeki sorunlara dikkat çekmek amacıyla tam gün grev uyguladı.

Sendikalar dün sabah saat 09.30’da yeni cezaevi önünde basın açıklaması yaparak, cezaevinin tam kapasite dolu olmasına rağmen, cezaevinde bulunması gerekli 25 teknik-mekanik personel yerine 4 kişinin görev yaptığını, gardiyanların da çok zorlu şartlarda görevlerini sürdürdüklerini bildirdi.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan cezaevi önünde yaptığı açıklamada, teknik ve altyapı yönünden çağdaş bir durumda inşa edilen yeni cezaevinde bu teknik altyapıyı kullanacak personelin istihdam edilmediğinden dolayı, hapishanenin esas görevi olan mahkûmları topluma kazandırma ve ıslah etme görevini yerine getiremediğini kaydetti.

725 kişilik kapasiteyle planlanan yeni cezaevinde 100 mahkûmun açık cezaevi olarak planlanan yerde, diğer 625’inin kapalı alanda tutulmasının planlanmasına rağmen, şu an her iki hapishane binasında toplam 850-855 mahkûm bulundurduğunu söyleyen Bengihan, eski cezaevi binasında 130 kişilik mülteci tutuklu ve mahkûm bulunduğunu açıkladı.

Mahkûmları ıslah edip topluma kazandıracak personelin henüz istihdam edilemediğini ifade eden Bengihan, bir yıl önce değiştirilmiş şekliyle yürürlüğe giren yeni Cezaevi Yasası’nda kadrosu bulunan eğitmen, öğretmen, alanında uzman öğretici usta, sanatkâr ve teknisyenlerin yeni cezaevinde eksik olduğuna değindi.

4 olması gereken sıhhi tesisatçı sayısının 1, 6 olması gereken elektrik-elektronik teknisyeni sayısının 0, bilgisayar teknikerinin 0, aile ve sosyal hizmet uzmanı sayısının 0 olduğunu, hapishanede kadrolu bulunması gerekli uzman psikolog sayısının 1 sözleşmeli gönüllü psikologla yürütülmeye çalışıldığını kaydeden Bengihan, konu psikoloğun kadrosunun hapishanede olmasına karşın hastanede görev yaptığını, Cezaevi için istihdam edilen bilgisayar teknikerinin İçişleri Bakanlığı'na çağrıldığını, cezaevinde doktorluğu, hemşireliği hatta mutfakçılığı dahi gardiyanların yapmaya çalıştığını, hapishanede hukukçu kadrosu bulunmasına rağmen hukukçunun olmadığını iddia etti.

Hapishaneye kadrolu diş hekimi ve doktorum sadece haftanın belirli günleri sadece “canı istediği zaman” geldiğini söyleyen Bengihan, şu an kadrolu 25 kişinin görevini sadece 4 kişinin götürmeye çalıştığını aktardı.

Bengihan, bunun yanında çeşitli altyapı sıkıntıları nedeniyle mahkûmlarla gardiyanların sürekli karşı karşıya geldiğini, dünden beri suyun kesik olduğunu, eski hapishane binasında elektrik altyapısında sorunlar bulunduğunu kaydederek, sendikaların taleplerinin en kısa sürede yerine getirilmemesi sonucu oluşacak grev ve eylemlerin mevcut sorunları daha da büyüteceğine işaret etti.

Eski cezaevi binasının peşkeş çekileceği söylentilerinin de ayyuka çıktığını anlatan Bengihan, önemli olanın yüksek kapasiteli cezaevleri yapmak değil, ülkeye giriş-çıkışların daha güvenli hale getireceği, “öğrenci” adı altında ülkeye giren ve hapishane kapasitesinin yarısını dolduran suçluları eğiterek ve ıslah ederek yeniden toplumlara kazandırılacağı bir sistemi yaratmak olduğunu ifade etti.

Üçüncü dünya ülkelerinden gelip ülkede suça karışan “öğrenci” adı altındaki Afrika kökenli şahısların cezaevinin yetersizlikleri nedeniyle zaten ıslah edilemediğini anlatan Bengihan, daha sonra bu kişilerin fahiş uçak bileti fiyatlarıyla sınır dışı edildiğini de aktardı.