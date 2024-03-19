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Doğum ve ölümlerin kaydında alınan harçlar enflasyon oranında artırıldı

Doğum ve Ölümlerin Kaydı İle İlgili Harçlar ve Ücretler Tüzüğü’yle düzenlenen harçlar, yıllık enflasyon oranında artırıldı.

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Doğum ve ölümlerin kaydında alınan harçlar enflasyon oranında artırıldı
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Resmi Gazete’de yayımlanan tüzükle yürürlüğe giren yeni rakamlar şöyle:
“Yazılı başvuru üzerine Nüfus Yazmanı doğumu: (a) dilekçe sahibinin oturma yerinde; veya (b) doğumun yapıldığı ve bir kamu kuruluşu olmayan bir evde kaydetmişse bildirime yetkili kişi Nüfus Yazmanına: 100 TL
Doğumdan üç aydan on iki aya kadar geçtikten sonra doğum kaydı: 100 TL
Doğumdan on iki ay geçtikten sonra doğumun kaydı: 200 tl.
Doğum kayıt belgesi: 10 TL
İsim değişikliğinin kaydı: 200 TL
Soydanlığı düzeltilen kişilerin doğumunun tekrar kaydı: 100 TL
Yazılı başvurma üzerine Nüfus Yazmanı ölümü (a) dilekçe sahibinin oturma yerinde; veya
(b) ölümün yer aldığı ve kamu kuruluşu olmayan bir evde kaydetmesi halinde: : 100 TL
On iki ay geçtikten sonra ölümün kaydı: 200 TL
Kütüklerdeki yanlışlıkların düzeltilmesi ve cinsiyet değişikliği halinde kütüklerde düzeltme yapılması: 100 TL
 
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