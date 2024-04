Doğrusöz unutulmadı

Gazeteci- yazar Mustafa Doğrusöz, ölümünün dördüncü yılında anıldı

Gazeteci- yazar Mustafa Doğrusöz, dördüncü ölüm yıl dönümünde dün düzenlenen törenle anıldı.

Lefkoşa Mezarlığı’ndaki törene, bir dönem başkanlığını da yaptığı Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Yönetim Kurulu üyeleri, gazeteciler, ailesi ve arkadaşları katıldı.

Gazeteci Ali Baturay ve Akay Cemal’in konuşma yaptığı törende, Doğrusöz’ün kabrine çelenk ve çiçekler bırakıldı ve dua edildi.

Gazeteci Baturay, birlikte uzun yıllarca çalıştığı Mustafa Doğrusöz’ün Kıbrıs Türk medyasına mal olmuş bir isim olduğunu ifade ederek unutulmaması, anılması gerektiğini vurguladı.

Doğrusöz’ün çok mütevazı bir insan olduğunu ve bu özelliğini hangi makamda olursa olsun koruduğunu, makamını bir yerlere gelmek, bir şey elde etmek için hiç kullanmadığını vurgulayan Baturay, “Bir müdür gibi değil bir abi gibi, öğretici oldu. Kıbrıs Türk medyasında onu sevmeyen yoktur, çünkü herkese sevgiyle yaklaşmıştır” dedi.

Ali Baturay, Doğrusöz’ün esprili ve taklit yeteneği güçlü bir insan olduğunu ifade ederek, “Çok iyi gözlem yapan biriydi. Bazen bizim göremediğimiz şeyleri bize söylediğinde hayret ederdik. Gazetecilikte de öyleydi, bizim göremediğimiz şeyleri görürdü” diye konuştu.

Türk Sanat Müziği ve şiir sever olan Doğrusöz’ün kendisine okunacak kitaplarla ilgili tavsiyelerde bulunduğunu belirterek anılarından söz eden Baturay, attığı haber başlıklarının ve sohbetinin de güzel olduğunu kaydetti.

“Kıbrıs’ı ve Lefkoşa’yı çok severdi, Lefkoşa’yı çok iyi bilirdi. Mustafa Abi, Kıbrıs’a, geçmişe dair çok şey bilirdi. Onunla birlikte olmak insana güven verirdi. Herkesi, her bölgeyi tanır, anılarını paylaşırdı” diyen Baturay, “Meslektaşlarımıza tavsiyem, medyamıza mal olmuş insanları unutmayalım, analım. Onların çok görünmeyen ama ülkeye ve medyamıza çok katkıları var, saygıyla anıyoruz” ifadelerini kullandı.

Anma töreninde Gazeteci Akay Cemal da arkadaşı Mustafa Doğrusöz’le ilgili duygularını paylaştı.

Doğrusöz’ün sohbetlerine doyum olmadığını anlatan Cemal, Mustafa Doğrusöz ve Burhan Mahmutoğlu ile daha kapıların açılmadığı dönemde Maraş’ta birçok mal bırakan Lordos’la görüşmeye gittiklerini günle ilgili anılarını anlattı.

Akay Cemal, Doğrusöz’ün esprili yazılarından, Türk şairlerden esinlenerek yemek masalarına kattığı renkten de söz ederek “Yazılarında da ayrı bir özellik vardı. Kendine has üslubuyla yazarken birtakım mesajlar verirdi. O mesajlarda hem düşündürücü, hem de sevindirici sonuçlar çıkarırdınız.” diye konuştu.

Her kesimle dostluk, arkadaşlık kurabilen iyi niyetli, iyi yürekli bir arkadaşları olduğunu vurguladığı Doğrusöz’ün topluma büyük hizmetleri geçtiğini ifade eden Akay Cemal, Doğrusöz’e rahmet diledi.