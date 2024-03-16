Yardım bekleyen Filistinlilere bomba yağmuru

İsrail bir kez daha Gazze'nin doğusunda yardım bekleyen Filistinlileri vurdu. 20 kişi öldü, 155 kişi yaralandı





Saldırıda 20 kişinin öldüğü, en az 155 kişinin de yaralandığı ifade edilen açıklamada, yaşananların,

Önceki gün de Refah'ta Birleşmiş Milletler'e ait gıda dağıtım merkezi hedef alınmış; 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite, "

İsrail'in Gazze Şeridi'nde yardım bekleyenlere karşı her gün katliam yapmaya devam ettiğini belirten Sevabite, "İşgalci İsrail, vatandaşların yardım beklediği yerlerin koordinatlarını biliyor ve onları kasten hedef alıp öldürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500’ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 272 Filistinli öldürüldü, 73 bin 24 kişi yaralandı.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.



İsrail ordusu, bir kez daha Gazze'nin doğusunda yardım bekleyen Filistinlileri hedef aldı. Açlık ve kıtlığın yaşandığı Gazze Şeridi'ndeki Kuveyt Kavşağı'nda insani yardım bekleyenlere açılan ateş sonucu 20 kişi öldü, en az 155 kişi yaralandı. Gazze 'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Kuveyt Kavşağı'nda insani yardım bekleyen Filistinlileri hedef aldığı belirtildi.Saldırıda 20 kişinin öldüğü, en az 155 kişinin de yaralandığı ifade edilen açıklamada, yaşananların, İsrail 'in yeni ve korkunç bir katliam yapma yönündeki önceden planlanmış niyetini gösterdiği vurgulandı.Önceki gün de Refah'ta Birleşmiş Milletler'e ait gıda dağıtım merkezi hedef alınmış; 5 kişi hayatını kaybetmişti.Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite, " Dünya , işgalci İsrail'in suçlarını engellemekten tamamen aciz durumda. Filistin halkımıza yönelik soykırım savaşını durduramamasından ABD yönetimini sorumlu tutuyoruz." ifadelerine yer verdi.İsrail'in Gazze Şeridi'nde yardım bekleyenlere karşı her gün katliam yapmaya devam ettiğini belirten Sevabite, "İşgalci İsrail, vatandaşların yardım beklediği yerlerin koordinatlarını biliyor ve onları kasten hedef alıp öldürüyor." değerlendirmesinde bulundu.İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500’ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 272 Filistinli öldürüldü, 73 bin 24 kişi yaralandı.İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.