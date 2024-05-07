Doğanın yıldan yıla yok edilişi...

Yıltan Taşçı, Karpaz'daki doğa yıkımını paylaştı.

Taşçı "42 yıldan beri Karpaz’da balığa çıkarım. Bu süreçte doğanın yıldan yıla yok edilişini hep içim burkularak izledim, gözlemledim. Bugün (dün) yine balıktaydım. Avlağımın tam karşısında bu görüntü vardı" şeklinde sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

