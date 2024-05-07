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Türkan Şoray KKTC'ye gelemeyecek

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Kıbrıs Şehitlerini Anma ve Gazilerle Buluşma Programı'na katılmak isteyen Yeşilçam'ın usta oyuncusu Türkan Şoray'a doktorundan izin çıkmadı. Doktoru bir süredir sağlık problemi yaşayan Şoray'a "Bahçede bile yürüme" dedi

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Türkan Şoray KKTC'ye gelemeyecek
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KKTC'de gerçekleştirilecek olan Kıbrıs Şehitlerini Anma ve Gazilerle Buluşma Programı'na katılmaya hazırlanan Türkan Şoray'a zatürre teşhisi konulunca programını iptal etmek zorunda kaldı. Doktorundan da izin çıkmayan Şoray'ın kontrolleri devam ediyor. 
Habertürk'ün aktardığı bilgilere göre; Kıbrıs Şehitlerini Anma ve Gazilerle Buluşma Programı'na katılmaya hazırlanan Türkan Şoray'a doktoru "Bahçede bile yürüme" uyarısında bulundu. Programını iptal eden oyuncu, bugün tekrar doktor kontrolüne geçecek.
Tüm hazırlıklarını tamamlamış olmasına rağmen programa katılamayacağı için üzgün olduğunu belirten Şoray, "Sağlığıma kavuşur kavuşmaz KKTC'yi ziyaret edeceğim" dedi.
Türkan Şoray'ın sağlık durumunun iyiye gittiği ve evde dinlenmeye devam ettiği öğrenildi. Sanatçının yakın çevresi, Şoray'ın en kısa sürede iyileşip normal hayatına döneceğini umut ediyor.
Kıbrıs Şehitlerini Anma ve Gazilerle Buluşma Programı saat 14:30’da TMT Mücahitler Derneği Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek
 
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