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Dizdarlı’dan restorancılara mesaj

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Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi eski Başhekimi ve gönüllü aşı merkezinde çalışmalar yapan Dr. Bülent Dizdarlı restorancılara mesaj gönderdi ve tüm çalışanların aşılanmasının önemine vurgu yaptı.

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Dizdarlı’dan restorancılara mesaj
 
Dizdarlı'nın mesajı şöyle:  
“Değerli Rest-Bir Üyeleri,
Lütfen iş yerinizdeki her bireyin aşılanmasını sağlayınız.
Aşılanma sayesinde en kötü ihtimalle hastalığı komada geçirme, hatta hastaneye yatma ihtimalimizi minimuma indiriyoruz.
Üstüne maske, hijyen ve mesafe kurallarını da uyguladığımızda özlediğimiz eski sosyo-ekonomik hayatımıza yakın yaşantıya dönebiliriz.
Sağlık servislerimizin çõkmemesi için bu 4 altın kurala uymaya tekrar tekrar davet ediyoruz;
MASKE - MESAFE - HİJYEN - AŞI
Sağlıklı günler diliyorum”
 
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