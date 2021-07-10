Bir babanın isyanı:

Mert Mehmet Boransel, minik Karan'ın tedavisinin Türkiye'de devam ettiğini ifade ederek, 3 aydır kendileri hayatlarının en büyük sınavını verirken, bu duruma sebep olanların hiçbir şey olmamış gibi hayatlarına devam etmelerine isyan etti



“Bu işin peşini bırakmayacağım”



Özel bir hastanede gerçekleşen doğum esnasında, doktor hatası nedeniyle kalbi duran ve nefessiz kalan bebeklerinin tedavi sürecinde büyük zorluklar yaşayan Boransel ailesinin hayatı aylardır kabusa döndü.

Bebeğini kucağına alacağı günü heyecanla bekleyen Mert Mehmet Boransel, minik Karan’ın tedavisinin Türkiye’de devam ettiğini ifade ederek, 3 aydır kendileri hayatlarının en büyük sınavını verirken, bu duruma sebep olanların hiç bir şey olmamış gibi hayatlarına devam etmelerine isyan etti.

Mert Mehmet Boransel, yaşadıklarını şu şekilde dile getirdi:

“3 aydır eşim işsiz ,ben ise işimin başında değilim ve kaybımız büyük! Hayatımız alt üst. Hastanelerde çare arıyoruz, çocuğumuzun tedavisine yurt dışında devam ediyoruz. 3 aydır evimizden yurdumuzdan uzağız, Allah büyük!

Siz değerli arkadaşlarıma sevenlerime ve yetkililere sesleniyorum ve soruyorum? Bunlara sebep olan kişi ve hastane bu 3 ay boyunca ne yapıyor?

Ben size söyleyeyim en detaylı haliyle tüm yetkili kurumlara ve yerlere yazılı olarak gerekli başvuruları yaptık en içten dileklerimle hızlandırılmasını istiyoruz takipteyiz sabırla bekliyoruz. Bu şahıslar normal hayatlarına ve iş hayatlarına hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor ve aynı tempoda başka insanlarında hayatlarını risk altına alıyorlar.

Bizim yaşadıklarımızı başkası yaşamasın, tüm yetkilileri göreve davet ediyorum; Bu olayın takipten sonra ihmal ve hatalar ortaya çıkacaktır. Gereğinin yapılmasını en kısa zamanda bekliyoruz niye şuan bu doktor görev yapıyor? Söylüyorum KKTC’ye döndüğüm andan itibaren bu işin peşini bırakmayacağım tüm imkânlarımı kullanacağım eylem hakkımı da yasal çerçevede kullanacağım. Sorumlular cezasını çekene kadar bu işin peşinde olacağımızı tüm kamuoyuna buradan duyururuz…!”

