Dizdarlı'dan pandemi süresinin onur tablosu

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi eski başhekimlerinden Dr. Bülent Dizdarlı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda elinde imkan olsa pandemi süresi boyunca uğraş verenler arasında üç grubu ödüllendirebileceğini söyledi.



Dizdarlı’nın paylaşımı şu şekilde:



ONUR TABLOSU

Elimde imkân olsa " pandemi" boyunca uğraş verenler arasından aşağıda belirttiğim 3 gurubu taltif ederdim.

1. ALTIN MADALYA: TEMAS GURUBU

Bu gurubun üstün çalışması sayesinde hastalık mart ayında kısa zamanda izole edildi. 75 gün sıfır vakalık bir dönem kazandırıldı. Bir temmuz süreci sonrası da sayının asgari tutulması ve "yerel bulaşma" dediğimiz olguların önce oluşmasını, sonra da artmasını önleyen bu guruba altın madalyayı veriyorum

2. GÜMÜŞ MADALYA :LABORATUVAR GURUBU

Gece gündüz demeden test sonuçlarını çıkaran ,50 metre karelik bir alan içerisinde kendi sağlıklarından feragat ederek doğru ve zamanında sonuçları veren gurubun gümşs madalya analarının ak sütü gibi helâldir

3. BRONZ MADALYA : TEDAVİ GURUBU

Tedavi gurubu uyguladığı protokolle şu ana kadar bir çok hastayı yoğun bakıma düşmeden ayağa kaldırmıştır. Ölüm oranı da dünya ortalamasının altındadır. Hastayla devamlı temasta olan, bu nedenle de en çok risk altında çalışan bu hekim hemşire ve diğer personelden oluşan gurubun en azından bronz madalyayı hak ettiğini düşünüyorum.

Benim şimdilik şeref tablom böyle. Zaman bunu değiştirecek mi göreceğiz



