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Maskesizler yargıç önüne çıkacak

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Maske kullanmamanın cezaya tabi yasal dayanağı konusunda yaşanan sıkıntı aşılmak üzere

Maskesizler yargıç önüne çıkacak
 
 
Maske kullanmamanın cezaya tabi yasal dayanağı konusunda yaşanan sıkıntı aşılmak üzere…
Bu konuda yapılan yasal çalışmalarda sona gelindi. 
Konu hakkında bilgiyi Ada TV'de konuşan Fazilet Özdenefe verdi. 
Maskesizliğe ceza konusunda komite çalışmalarına değinen Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekili Fazilet Özdenefe, “son noktada hafif bir suç olarak nitelendirilip mahkemenin önünde cezalandırılması öngörülüyor. Yarın (bugün) netleşecek. Sadece maske meselesi değil ciddi başka sıkıntılar da var” dedi.
 
 
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