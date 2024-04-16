Doğu Akdeniz'deki savaş gemilerinden füzeler ateşlendi

Doğu Akdeniz'deki ABD'ye ait savaş gemilerinden ateşlenen SM-3s füzeleri, İsrail'e doğru ilerleyen altı İran balistik füzesini havada imha etti

ABD'nin Orta Doğu'daki operasyonlarını yürüten Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 13 Nisan Cumartesi'yi 14 Nisan Pazar'a bağlayan gece 80'den fazla kamikaze silahlı insansız hava aracı ve en az altı balistik füze düşürdüğünü resmen açıkladı. CENTCOM'un gece yarısı saat 02.22'de sosyal medya hesabında yayınlanan açıklamaya göre, kamikaze drone'lar ve balistik füzelerin ateşlendiği yerler İran ve Yemen'di.

Böylece, gökyüzünde İsrail'e doğru seyreden kamikaze silahlı insansız hava araçlarının yarısından fazlasını ABD'nin vurup düşürdüğü ortaya çıktı.

CENTCOM ayrıca, Yemen topraklarında fırlatmaya hazır bir balistik füze ile yedi silahlı insansız hava aracının imha edildiği bilgisini de verdi.

Üst düzey ABD'li yetkililerin verdiği bilgiye göre, Orta Doğu'da konuşlanmış iki Amerikan savaş gemisi de İran'ın gönderdiği drone ve füzelerin düşürülmesinde rol aldı. Doğu Akdeniz'deki USS Carney ve USS Arleigh Burke savaş gemilerinden ateşlenen SM-3s füzeleri, İsrail'e doğru ilerleyen altı İran balistik füzesini havada imha etti. Söz konusu gemilerin Aegis Balistik Füze Savunma Sistemi'ne sahip olduğu biliniyor.

Amerikan ABC televizyonu ise, İsrail'e ulaşan İran füzeleri ve yol açtıkları hasarlara dair bilgiler içeren özel bir haber yayımladı. Televizyona konuşan üst düzey bir ABD'li yetkili, yaklaşık 1000 kilometre uzaktan ateşlenen İran füzelerinden en az dokuzun İsrail hava savunma sistemini aştığını ve iki hava üssünün vurulduğunu söyledi. Yetkiliye göre, beş balistik füze İsrail'in güneydoğusundaki Nevatim Hava Üssü'ne ulaştı. Üsteki bir C-130 askeri nakliye uçağı, bir pist ve depolar hasar gördü. Aynı yetkili, dört balistik füzenin ise Negev Hava Üssü'nü vurduğunu ancak ciddi bir hasar gerçekleşmediğini söyledi.

İsrail'e göre tarihi saldırıda 170 kamikaze drone'un yanı sıra 120 kadar balistik füze ve 30 kadar da seyir füzesi kullanıldı.



